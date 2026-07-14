Hemos entrado a la recta final de este Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de la primera semifinal entre dos selecciones europeas. Este martes 14 de julio, no te pierdas el partido de España vs. Francia EN VIVO, que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo en Latinoamérica, a partir de las 2:00 p.m. Perú/Colombia o 4:00 p.m. Argentina. Los Galos se presentan como los principales candidatos al título, con el poderío en ataque liderado por Kylian Mbappé, pero la selección española, con su solidez defensiva, quiere dar el gran golpe y meterse a la final.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Francia?

A través de DGO podrás seguir el partido entre España vs. Francia desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el España vs. Francia?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Francia por el Mundial 2026

Detalle Información Partido España vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinal) Fecha Martes 14 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Uruguay 16:00 Hora Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)