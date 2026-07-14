Piero Hatto
Piero Hatto

Hemos entrado a la recta final de este y es el turno de la primera semifinal entre dos selecciones europeas. Este martes 14 de julio, no te pierdas el partido de , que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo en Latinoamérica, a partir de las 2:00 p.m. Perú/Colombia o 4:00 p.m. Argentina. Los Galos se presentan como los principales candidatos al título, con el poderío en ataque liderado por Kylian Mbappé, pero la selección española, con su solidez defensiva, quiere dar el gran golpe y meterse a la final.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre España vs. Francia por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de DSports para ver España vs. Francia

  • Canal 610 SD de DSports
  • Canal 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD de DSports 2
  • Canal 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD de DSports 3
  • Canal 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD de DSports 4K
  • Canal 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Francia?

A través de DGO podrás seguir el partido entre España vs. Francia desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

Para utilizar el servicio únicamente necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store según el equipo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el España vs. Francia?

PaísTVStreaming
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Francia por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoEspaña vs. Francia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Semifinal)
FechaMartes 14 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Colombia, Perú y Ecuador14:00
Hora Venezuela15:00
Hora Chile15:00
Hora Uruguay16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PT
TVDIRECTV Sports (DSports)
StreamingDGO
EstadioAT&T Stadium
CiudadArlington, Texas
RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Francia por TV y Online | VIDEO
España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
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