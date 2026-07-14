Hemos entrado a la recta final de este Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de la primera semifinal entre dos selecciones europeas. Este martes 14 de julio, no te pierdas el partido de España vs. Francia EN VIVO, que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo en Latinoamérica, a partir de las 2:00 p.m. Perú/Colombia o 4:00 p.m. Argentina. Los Galos se presentan como los principales candidatos al título, con el poderío en ataque liderado por Kylian Mbappé, pero la selección española, con su solidez defensiva, quiere dar el gran golpe y meterse a la final.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?
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Canales de DSports para ver España vs. Francia
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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Francia?
A través de DGO podrás seguir el partido entre España vs. Francia desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.
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Dispositivos compatibles con DGO
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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el España vs. Francia?
|País
|TV
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Francia por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|España vs. Francia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinal)
|Fecha
|Martes 14 de julio de 2026
|Hora Argentina
|16:00
|Hora Colombia, Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
|Hora Chile
|15:00
|Hora Uruguay
|16:00
|Hora Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DGO
|Estadio
|AT&T Stadium
|Ciudad
|Arlington, Texas