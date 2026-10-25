El FC Barcelona y el Real Madrid vuelven a encontrarse en uno de los partidos que concentra la atención del fútbol mundial. El clásico de este domingo 25 de octubre , correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana buscará hacer valer su localía ante su máximo rival. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma de streaming DGO.

El Barcelona afronta el compromiso con la intención de consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará imponer su propuesta futbolística ante un Real Madrid que llega decidido a competir por los puntos y a demostrar su capacidad en un escenario de máxima exigencia.

Las miradas estarán puestas en figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé, protagonistas de un enfrentamiento que puede tener consecuencias en la lucha por el título. Cada duelo individual y cada oportunidad frente al arco pueden resultar determinantes en un partido en el que ambos equipos buscarán imponer su jerarquía.

Si quieres seguir cada jugada, gol y momento decisivo del encuentro, la transmisión para Sudamérica estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). Los aficionados podrán seguir el clásico desde sus televisores o dispositivos compatibles con el servicio.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Los suscriptores de DIRECTV en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay podrán seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 a través de DSports y DGO.

Canales de DSports

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Además de la transmisión en vivo, DSports ofrece programación deportiva, análisis y cobertura de las principales competiciones del fútbol internacional.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Madrid?

DIRECTV GO (DGO) permitirá seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid mediante una conexión a Internet, desde dispositivos compatibles como teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder a la transmisión, los usuarios necesitan una suscripción activa al servicio y utilizar la aplicación correspondiente o ingresar desde un navegador compatible.

Dispositivos compatibles con DGO

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026

Ficha del partido

PARTIDO FC BARCELONA VS. REAL MADRID EN VIVO POR LALIGA Competición LaLiga EA Sports 2026-27 – Jornada 10 Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Hora 9:00 p. m. en España Estadio Spotify Camp Nou Ciudad Barcelona, España TV en Sudamérica DSports Streaming DGO

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)