Hoy un favorito tendrá que despedirse del sueño de ganar el Mundial 2026. España y Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Texas, Estados Unidos. El compromiso (que será una final adelantada) está pactado para empezar a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 horas en Argentina y 15:00 horas (Chile, Miami).
Es imposible no emocionarse con este compromiso. Cristiano Ronaldo puede despedirse de los Mundiales si no gana a España. Portugal dejó en el camino a Croacia en un emotivo compromiso. El conjunto luso estuvo abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado y quedarse con el triunfo. A pesar de las alegrías, el conjunto de Roberto Martínez dejó dudas en la defensa.
España, por su parte, encontró en Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal la columna vertebral de su sistema táctico. La ‘Roja’ ganó con autoridad a Austria y sabe adaptarse a la estrategia que le propone su rival.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. España por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Portugal vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final
|Fecha
|Lunes 6 de julio de 2026
|Hora Paraguay
|16:00
|Hora Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Colombia
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
|Hora Chile
|15:00
|Hora Argentina y Uruguay
|16:00
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DIRECTV GO (DGO)
|Estadio
|AT&T Stadium (Estadio Dallas)
|Ciudad
|Arlington, Texas.