Todas las miradas estarán puestas en si Lando Norris puede recuperarse después de su sorprendente retiro en Zandvoort mientras Oscar Piastri dominaba la carrera. ¿Quieres ver el Gran Premio de Italia de F1 en vivo online gratis ? Este domingo 7 de septiembre, a partir de las 9 am ET (8 am CT / 6 am PT) el evento principal se realizará en el Autódromo Nazionale Monza y será transmitido por Disney Plus en directo por todos los dispositivos móviles. Los aficionados esperan la coronación de un nuevo campeón, o de un campeón que regresa.

Ferrari tuvo un Gran Premio de Holanda de pesadilla después de que Lewis Hamilton se estrellara y Charles Leclerc también se retirara al ser golpeado por Kimi Antonelli de Mercedes.

Para empeorar las cosas, Hamilton recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla para el Gran Premio de Italia de este fin de semana después de ir demasiado rápido bajo dos banderas amarillas ondeando dos veces en las vueltas de reconocimiento a la parrilla en Zandvoort. Por su parte, Red Bull volvió a su forma habitual cuando Max Verstappen subió al podio por primera vez desde junio y cada vez hay más atención puesta en Isack Hadjar de Racing Bulls después de su primer podio.

Dónde ver Disney+ en vivo, el GP de Italia 2025

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

¿Dónde ver ESPN en vivo, GP de Italia 2025?

En casi toda Latinoamérica, el Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 estará disponible en ESPN. Para seguir el evento deportivo vía TV, debías sintonizar las siguientes señales:

PAÍS CANALES DE ESPN Argentina DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Colombia DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Perú DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Chile DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Ecuador DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Venezuela DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Uruguay DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

Fecha, hora, TV y online para ver el Grand Prix de Italia 2025

Datos claves para ver la carrera del Gran Prix de Italia 2025, este domingo 7 de septiembre.

Fecha: domingo, 07 de septiembre de 2025

domingo, 07 de septiembre de 2025 Horario: 9 am ET (8 am CT / 6 am PT); 3:00 p.m. España

9 am ET (8 am CT / 6 am PT); 3:00 p.m. España Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Circuito: Autódromo Nazionale Monza