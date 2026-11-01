El Gran Premio de México de Fórmula 1 se prepara para una fecha clave en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 1 de noviembre, una cita imperdible que en Sudamérica (Perú, Colombia y Ecuador) arrancará a partir de las 15:00 horas (17:00 en Argentina y Chile) y se podrá seguir completamente EN VIVO a través de la plataforma de streaming Disney Plus. El tradicional circuito de la Magdalena Mixiuhca recibirá a miles de apasionados que coparán el Foro Sol con el firme objetivo de alentar a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien asume el desafío de correr ante su público con la consigna de firmar una actuación sólida, subirse al podio y sumar por fin sus primeros puntos oficiales dentro del campeonato mundial.

No obstante, todas las miradas del ambiente automovilístico internacional estarán puestas sobre el desempeño del italiano Kimi Antonelli, el joven talento de Mercedes que llega con la oportunidad histórica de consagrarse campeón mundial sobre el asfalto mexicano. Con apenas una temporada al más alto nivel, el piloto europeo se encuentra a las puertas de pulverizar el registro de precocidad que Sebastian Vettel estableció en la temporada 2010 con Red Bull, una hazaña generacional que añadiría una enorme dosis de tensión táctica y deportiva a una carrera que promete emociones de principio a fin.

Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Gran Premio de México por Latinoamérica?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varía según el mercado.

Para seguir el GP de México, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

País Operador Canal Argentina DIRECTV 621 SD / 1621 HD Argentina Telecentro 105 SD / 1011 HD Argentina Flow 103 HD Colombia DIRECTV 621 SD / 1621 HD Colombia Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Colombia Claro 540 HD / 1510 HD Perú DIRECTV 621 SD / 1621 HD Perú Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Perú Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Chile DIRECTV 610 SD / 1621 HD Chile Movistar 480 SD / 884 HD Chile Claro 174 SD / 474 HD Chile VTR 49 México SKY 548 / 1548 México izzi 895 México Dish 338 México Totalplay 558 Ecuador DIRECTV 621 SD / 1621 HD Ecuador CNT 302 SD / 703 HD Ecuador Grupo TV Cable 200 SD / 730 HD Venezuela DIRECTV 621 SD / 1621 HD Venezuela Movistar 483 SD Venezuela Netuno 30 Venezuela TV Zamora 40 SD / 154 HD Uruguay DIRECTV 621 SD / 1621 HD Uruguay Cablevisión Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD Paraguay Personal Flow 101 HD Paraguay Copaco 51 SD / 503 HD Paraguay Claro 93 SD / 124 HD Bolivia Entel 40 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia Cotas 54 SD/HD

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, el GP de México?

El Gran Premio de México 2026 se podrá ver EN VIVO para América Latina por Disney Plus, plataforma de streaming que te lleva todas las emociones del circuito mundial de la Fórmula 1.

¿Cómo ver Disney Plus Premium?

Para disfrutar de Disney+ Premium, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.

Suscribirse al plan Premium

Si aún no tienes una cuenta o necesitas actualizar tu plan actual, sigue estos pasos:

Ingresa a DisneyPlus.com desde el navegador de tu computadora o celular. Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña. En la pantalla de opciones de suscripción, selecciona el plan Disney+ Premium (este plan te permite ver contenido en 4K UHD, hacer descargas y usar hasta 4 pantallas simultáneas). Ingresa tus datos de pago para confirmar la suscripción.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)