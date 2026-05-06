La UEFA Champions League entra en su fase definitiva con las semifinales que definirán a los protagonistas de la gran final en Budapest. Uno de los duelos más atractivos es el choque de vuelta de este miércoles 6 de mayo, a partir de las 3:00 pm ET (2:00 pm Tiempo del Centro de México / 9:00 pm Hora de Europa Central) entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain (PSG), dos gigantes europeos que buscan la gloria continental, mediante la señal de Disney Plus Premium en Estados Unidos y Latinoamérica. Los bávaros llegan como el conjunto más goleador de Europa, consolidando su dominio ofensivo bajo la dirección técnica de Vincent Kompany. Por su parte, los parisinos dirigidos por Luis Enrique defienden su corona como actual campeón europeo tras recuperar ese estilo de juego dominante que los caracteriza siempre. Estos equipos ya se vieron las caras en la fase de grupos, donde el Bayern logró imponerse ante el PSG. El desafío para los franceses será revertir ese resultado previo y demostrar por qué siguen siendo el rival a vencer en este torneo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

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PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Bayern vs. PSG definen a uno de los finalistas de la Champions League, en el partido que tendrá las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)

¿Dónde ver ESPN en vivo, Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2026?

En casi toda Latinoamérica, el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 estará disponible en ESPN. Para seguir el evento deportivo vía TV, debías sintonizar las siguientes señales:

PAÍS CANALES DE ESPN Argentina DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Colombia DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Perú DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Chile DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Ecuador DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Venezuela DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Uruguay DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Bayern-PSG en vivo este 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2026

Datos claves para ver el partio de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) por las semifinales de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 6 de mayo.

Fecha: Miércoles, 06 de mayo de 2026

Miércoles, 06 de mayo de 2026 Horario: 3 pm ET (2 pm CT / 12 pm PT); 9:00 p.m. España

3 pm ET (2 pm CT / 12 pm PT); 9:00 p.m. España TV: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Lugar: Allianz Arena de Múnich (Alemania)

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