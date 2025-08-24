El ex número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, ha encendido el debate al confesar que los torneos ATP Masters 1000 ya no le resultan tan atractivos, debido a que se han vuelto más largos. El serbio, que busca conseguir su 25º título de Grand Slam en el US Open 2025, ha reiterado que su principal objetivo son los grandes torneos. ‘Nole’, que no compite desde su derrota en las semifinales de Wimbledon en julio, ha admitido que llega “frío” a Nueva York, pero asegura que ha entrenado intensamente para estar en su mejor forma para su debut frente al estadounidense Learner Tien en la primera ronda.

A sus 38 años, Djokovic, que ha ganado el US Open en cuatro ocasiones, ha dejado claro que sus prioridades han cambiado y que ya no persigue rankings ni puntos, sino la “motivación y la alegría” que le inspiran a jugar. El tenista, que también ha estado involucrado en discusiones sobre la compensación y la programación de los torneos, considera que los Masters 1000, que ahora duran 12 días, son demasiado largos. Esta postura marca un cambio en su carrera, enfocándose en su familia y en los torneos que más le importan.

La suerte ha querido que en el cuadro del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se puedan enfrentar en una eventual semifinal. El joven español, número dos del mundo, arranca con un camino complicado para llegar a la final enfrentando primero al estadounidense Reilly Opelka, donde también podría encontrarse con el actual número uno, Jannik Sinner. Por su parte, Djokovic, séptimo favorito, iniciará su andadura contra el local Learner Tien, con el objetivo de conquistar su 25º Grand Slam.

Este posible enfrentamiento añade un gran aliciente al torneo, ya que Djokovic y Alcaraz han protagonizado grandes duelos en el pasado. El serbio lidera el historial de enfrentamientos con un 5-3, incluyendo la victoria en los cuartos de final del Abierto de Australia. La forma de Djokovic es una incógnita, lo que hace el duelo aún más interesante. El campeón defensor, Jannik Sinner, por su parte, comenzará su defensa del título contra el checo Vit Kopriva.

Resultado en directo: Novak Djokovic vs. Learner Tien por el US Open 2025. Revisa quién ganó, el marcador final y los momentos más destacados del duelo en la primera ronda. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

¿A qué hora juegan Djokovic vs. Learner Tien EN VIVO por US Open 2025?

El partido Djokovic vs. Learner Tien está programado como el tercer turno del día en la cancha del Arthur Ashe Stadium situado en el Parque Flushing Meadows-Corona del barrio de Queens, en Nueva York. El horario estimado de inicio es:

Estados Unidos (ET): 7:00 p. m.

México (CDMX): 5:00 p. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 8:00 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 6:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (Día siguiente)

La hora puede variar según la duración de los partidos anteriores.

Novak Djokovic busca un nuevo título en el US Open 2025. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Djokovic vs. Learner Tien EN VIVO por US Open 2025?

Estos son los canales y plataformas oficiales para seguir en directo el debut de Djokovic en el US Open 2025:

Estados Unidos: ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+), US Open radio y Ask the Open, el chatbot oficial del US Open

México y Latinoamérica: ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo.

España, Francia y Alemania: Movistar Plus, Eurosport (disponible en Movistar+, Orange TV, Vodafone TV, Virgin Telco, Telecable, Euskaltel, R) y Sky Sport.