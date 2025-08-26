Novak Djokovic superó su debut en el US Open 2025 en un partido mucho más complicado de lo que el marcador sugiere y, en la segunda ronda, enfrentará a otro talento en ascenso: el estadounidense Zachary Svajda, de 22 años. El tenista serbio, de 38 años, se impuso al prometedor Learner Tien, de 19, con un marcador de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2. A pesar de los problemas físicos y las caídas que lo afectaron en la cancha, ‘Nole’ mostró su tenacidad para prevalecer, manteniendo su récord perfecto en la primera ronda del torneo.

La victoria de Djokovic le permite seguir en la carrera por su ansiado 25º título de Grand Slam. Aunque el serbio decidió no participar en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para conservar energía, su actuación del domingo ha dejado algunas dudas sobre su estado físico. La presión es alta para el número 7 del mundo, ya que sus principales rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, debutaron con sendos triunfos y se perfilan como los principales contendientes por el título.

Novak Djokovic vs. Zachary Svajda: resultados en directo del US Open 2025. Revisa quién ganó el partido y cómo quedó el marcador final del duelo de segunda ronda. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

¿A qué hora juegan Djokovic vs. Svadja EN VIVO por US Open 2025?

El partido Djokovic vs. Svadja está programado como el primer turno del día en la cancha del Arthur Ashe Stadium situado en el Parque Flushing Meadows-Corona del barrio de Queens, en Nueva York. El horario estimado de inicio es:

Estados Unidos (ET): 11:30 a. m.

México (CDMX): 9:30 a. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 12:30 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 10:30 a. m.

España: 5:30 p. m.

La hora puede variar según la duración de los partidos anteriores.

Novak Djokovic frente a Zachary Svajda en el US Open 2025. Descubre a qué hora se juega y qué canal transmite el duelo en vivo hoy 27 de agosto en USA, México y España. | Crédito: @djokernole / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Djokovic vs. Svadja EN VIVO por US Open 2025?

Estos son los canales y plataformas oficiales para seguir en directo el debut de Sinner en el US Open 2025:

Estados Unidos: Tennis Channel, ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+) , US Open radio y Ask the Open , el chatbot oficial del US Open

, y , el chatbot oficial del US Open México y Latinoamérica: ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo.

y transmitirán el partido en vivo. España, Francia y Alemania: Movistar Plus, Eurosport (disponible en Movistar+, Orange TV, Vodafone TV, Virgin Telco, Telecable, Euskaltel, R) y Sky Sport.