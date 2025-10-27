Este lunes 27 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto disputarán el tercer juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium, con la serie igualada 1-1 tras dos intensos choques en Canadá. El duelo, que marca el regreso del Clásico de Otoño a California, promete ser decisivo para definir el rumbo de la final al mejor de siete juegos, mientras ambos equipos buscan tomar ventaja en una batalla marcada por el pitcheo dominante y los cuadrangulares oportunos.

Los Dodgers llegan fortalecidos tras su triunfo del sábado por 5x1, sustentado en otra obra maestra de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó su segundo partido completo consecutivo en estos playoffs. El japonés se consolidó como el as de una rotación que necesitaba estabilidad luego de la dura derrota 11x4 en el juego inaugural. Su consistencia ha devuelto confianza a un conjunto angelino que apunta al primer bicampeonato consecutivo de las Grandes Ligas en 25 años.

Toronto, por su parte, tratará de recuperar la chispa ofensiva que mostró en el arranque de la serie. Con Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette al frente, los canadienses buscarán castigar temprano al abridor rival y volver a exhibir la agresividad que los llevó hasta su primer Clásico de Otoño desde 1993. El mánager John Schneider confía en que su rotación secundaria mantenga el pulso ante una alineación plagada de estrellas como Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Will Smith.

¿Dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays?

En Estados Unidos, el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays se transmitirá a partir de las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) por la cadena FOX, disponible también en FOX Deportes (versión en español), la app de FOX Sports y FOX One. Además, la serie estará disponible en MLB.TV para los suscriptores del servicio de streaming.

Quienes prefieran seguir la cobertura por radio nacional podrán sintonizar ESPN Radio (en inglés), Univision Radio (en español) o MLB Network Radio, según su preferencia.

En México, la Serie Mundial 2025 podrá disfrutarse en señal abierta por Imagen TV, con opciones adicionales a través de ESPN, Disney Plus y MLB.TV.

Para Latinoamérica, las transmisiones oficiales estarán disponibles por ESPN, Disney Plus y MLB.TV en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En España y el resto de Europa, el evento podrá verse íntegramente mediante la plataforma MLB.TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite la Serie Mundial MLB 2025: Dodgers vs. Blue Jays?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 pm ET (5 pm PT) FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV México 18:00 Imagen TV, ESPN, Disney Plus y MLB TV Costa Rica 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV El Salvador 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Nicaragua 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Honduras 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Colombia 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Ecuador 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Perú 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Panamá 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Cuba 20:00 MLB TV y Tele Rebelde Canadá 20:00 FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV Puerto Rico 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Rep. Dominicana 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Venezuela 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Bolivia 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Argentina 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Chile 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Brasil 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Paraguay 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Uruguay 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV España 02:00 (25/10) MLB TV

Horarios por estados en EE.UU. para ver la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Horarios en EE.UU. Estados de EE.UU. Canales en EE.UU. 8 p.m. ET Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 7 p.m. CT Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 6 p.m. MT Arizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte) FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 5 p.m. PT California, Nevada, Washington, Oregón FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV