LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 27/10/2025.- El Dodger Stadium se viste de electricidad para recibir un tercer juego que promete tensión y gloria. Con la Serie Mundial 2025 empatada, Dodgers y Blue Jays chocan por el control emocional y el impulso hacia la historia. FOTO DE EDUARDO LINA PARA EFE
/ EDUARDO LIMA
Noé Yactayo

Este lunes 27 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto disputarán el tercer juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium, con la serie igualada 1-1 tras dos intensos choques en Canadá. El duelo, que marca el regreso del Clásico de Otoño a California, promete ser decisivo para definir el rumbo de la final al mejor de siete juegos, mientras ambos equipos buscan tomar ventaja en una batalla marcada por el pitcheo dominante y los cuadrangulares oportunos.

Los Dodgers llegan fortalecidos tras su triunfo del sábado por 5x1, sustentado en otra obra maestra de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó su segundo partido completo consecutivo en estos playoffs. El japonés se consolidó como el as de una rotación que necesitaba estabilidad luego de la dura derrota 11x4 en el juego inaugural. Su consistencia ha devuelto confianza a un conjunto angelino que apunta al primer bicampeonato consecutivo de las Grandes Ligas en 25 años.

Toronto, por su parte, tratará de recuperar la chispa ofensiva que mostró en el arranque de la serie. Con Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette al frente, los canadienses buscarán castigar temprano al abridor rival y volver a exhibir la agresividad que los llevó hasta su primer Clásico de Otoño desde 1993. El mánager John Schneider confía en que su rotación secundaria mantenga el pulso ante una alineación plagada de estrellas como Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Will Smith.

¿Dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays?

En Estados Unidos, el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays se transmitirá a partir de las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) por la cadena FOX, disponible también en FOX Deportes (versión en español), la app de FOX Sports y FOX One. Además, la serie estará disponible en MLB.TV para los suscriptores del servicio de streaming.

Quienes prefieran seguir la cobertura por radio nacional podrán sintonizar ESPN Radio (en inglés), Univision Radio (en español) o MLB Network Radio, según su preferencia.

En México, la Serie Mundial 2025 podrá disfrutarse en señal abierta por Imagen TV, con opciones adicionales a través de ESPN, Disney Plus y MLB.TV.

Para Latinoamérica, las transmisiones oficiales estarán disponibles por ESPN, Disney Plus y MLB.TV en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En España y el resto de Europa, el evento podrá verse íntegramente mediante la plataforma MLB.TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite la Serie Mundial MLB 2025: Dodgers vs. Blue Jays?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 pm ET (5 pm PT)FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
México18:00Imagen TV, ESPN, Disney Plus y MLB TV
Costa Rica18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
El Salvador18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Nicaragua18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Honduras18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Colombia19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Ecuador19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Perú19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Panamá19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Cuba20:00MLB TV y Tele Rebelde
Canadá20:00FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
Puerto Rico20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Rep. Dominicana20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Venezuela20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Bolivia20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Argentina21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Chile21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Brasil21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Paraguay21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Uruguay21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
España02:00 (25/10)MLB TV

Horarios por estados en EE.UU. para ver la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Horarios en EE.UU.Estados de EE.UU.Canales en EE.UU.
8 p.m. ETNueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, MaineFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
7 p.m. CTTexas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del SurFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
6 p.m. MTArizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte)FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
5 p.m. PTCalifornia, Nevada, Washington, OregónFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

