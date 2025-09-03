Este miércoles 03 de septiembre, el Dólar en Colombia y su Tasa Representativa del Mercado (TRM), han presentado un nuevo precio. Esta mañana, en el país se registra un precio oficial de (añadir monto). Recordemos que es importante saber cuándo sube y baja el precio del dólar en Colombia, puesto que de ello dependerá el valor de una gran cantidad de productos, afectando tanto a consumidores, como importadores y distribuidores dentro del país.

La TRM vigente refleja un comportamiento mixto en el mercado cambiario. Frente al mismo día del año anterior, el dólar bajó en 0.32% (unos $13.08), mientras que en comparación con el mes pasado se observa una reducción del 2.26% (equivalente a $93.04). Estos movimientos muestran la volatilidad de la divisa y su efecto en los precios de bienes y servicios, así como en las decisiones financieras de hogares y empresas.

La cotización diaria del dólar sigue siendo un factor clave para la economía colombiana. Un aumento puede encarecer los productos importados y presionar la inflación, mientras que una disminución resulta favorable para quienes dependen de las importaciones o planean viajes internacionales. Por ello, mantenerse informado sobre el precio del dólar hoy en Colombia es fundamental para tomar decisiones acertadas en materia de consumo, inversión y ahorro.

¿Qué es la TRM en Colombia y por qué es importante?

La TRM es la Tasa Representativa del Mercado en Colombia y es el valor promedio del dólar estadounidense en pesos colombianos. Esta TRM es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien calcula y publica diariamente este valor, generalmente al final del día hábil anterior y rige por todo el día siguiente.

Su importancia es para todos aquellos que importan y exportan en Colombia, así como también para las inversiones extranjeras, para personas o empresas que cuentan con deudas en dólares, para precios de productos importados, para el turismo y para el presupuesto nacional en Colombia.

Cabe señalar que en Colombia es importante el valor del dólar TRM (Tasa Representativa del Mercado), fundamental para la economía del país, puesto que sirve como referencia oficial para las transacciones comerciales y financieras que involucran divisas extranjeras.

¿Cómo saber cuánto vale la TRM en Colombia?

Un ejemplo bastante práctico es el siguiente: si la TRM del día es de $5.000 COP/USD, significa que por cada dólar, vas a necesitar 4 mil pesos colombianos. Si mañana sube a $5.200, importar un producto de 100 dólares costará 520 mil pesos colombianos en lugar de 500 mil.

¿Cuál ha sido la evolución del dólar TRM en Colombia el último mes?

En el pasado mes de agosto, el dólar TRM en Colombia mostró una tendencia general de baja gradual, descendiendo desde niveles cercanos a $4,186 COP/USD el 1 de agosto de 2025 hasta ubicarse en $4,018.41 COP/USD al 31 de agosto de 2025, lo que representa una disminución del 3.86%en el periodo.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia mostró una notable tendencia a la baja durante el mes de agosto de 2025. El mes comenzó con un valor de $4,186.71, y cerró en $4,018.41 para el 31 de agosto, lo que representa una significativa caída de $168.30 pesos colombianos. Esta devaluación mensual del 3.86% refleja una ligera pero constante presión a la baja sobre el dólar, a pesar de que la divisa se mantuvo con pequeñas fluctuaciones diarias.

En términos de contexto y comparativa, el dólar mantuvo una volatilidad relativamente baja a lo largo del mes, con la mayoría de las variaciones diarias siendo menores al 1%. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el precio del dólar ha disminuido un 3.41%, indicando una tendencia sostenida de fortaleza del peso colombiano. Para aquellos que buscan comprar dólares en casas de cambio, el precio promedio se mantuvo por debajo de la TRM oficial, rondando los $3,930 pesos colombianos, lo que ofrecía un tipo de cambio más favorable para los consumidores.

¿Quién gana cuando sube el dólar?

Exportadores colombianos: ganan las empresas que venden productos al extranjero, especialmente en industrias como el café, flores o petróleo, que reciben sus pagos en dólares.

Sector petrolero y minero: pues suelen cotizar sus productos en dólares y sus ingresos en pesos aumentan cuando sube el dólar.

Familias que reciben remesas: las remesas que se envían en dólares desde el extranjero valen más en pesos.

Industria turística nacional: ya que sus dólares rinden más al cambiarlos en pesos.

Gobierno (sector público): obtiene más recursos por impuestos sobre exportaciones.

¿Quién gana cuando baja el dólar?

Importadores y comerciantes: empresas y personas que compran productos o insumos en el exterior ven reducidos sus costos, pues necesitan menos pesos colombianos para adquirir la misma cantidad de dólares.

Consumidores en general: productos importados como tecnología, ropa, automóviles y alimentos tienden a bajar de precio.

Empresas con deudas en dólares: el monto a pagar disminuye.

Colombianos que viajan al exterior: les resulta más barato adquirir dólares para pagar gastos de viaje, estudios o inversiones en otros países.