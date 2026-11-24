La corona de Miss Universo 2026 se decidirá este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, en una gala que reunirá a 116 candidatas de países y territorios de todo el mundo y que tendrá como protagonista el esperado relevo de Fátima Bosch. La edición número 75 del certamen se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con transmisión de Telemundo en Estados Unidos, Peacock y señales internacionales para Latinoamérica. Revisa a qué hora empieza la final en cada país, qué canales de televisión la emitirán y dónde seguir la coronación EN VIVO, online y desde el celular.
Lista de las 30 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
Lista de las 30 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
¡Atención! Inicia la gran final del Miss Universo 2026. Comienza la pasarela con las 116 candidatas que aspiran por la corona de la mexicana Fátima Bosch.
¿Cuántas semifinalistas avanzarán en Miss Universo 2026?
La organización y la cobertura previa del concurso contemplan una selección inicial de 30 semifinalistas entre las 116 participantes.
¿Cuándo se realizó la competencia preliminar?
La ronda preliminar se desarrolló el domingo 22 de noviembre de 2026. Las 116 candidatas participaron en las presentaciones ante el jurado.
¿Cuándo se realizó la presentación de trajes nacionales?
La presentación de trajes nacionales se celebró el sábado 21 de noviembre de 2026, como parte de las actividades especiales del aniversario 75.
¿Cuáles son las principales etapas de Miss Universo 2026?
La competencia comprende entrevistas privadas, presentación de trajes nacionales, evaluaciones preliminares en traje de baño y vestido de gala, además de la gala final en la que se seleccionará a la nueva reina.
¿Qué significa que Miss Universo 2026 sea la edición diamante?
La denominación hace referencia al 75.º aniversario de Miss Universo. La organización prepara una celebración especial para conmemorar la trayectoria del concurso desde su primera edición, celebrada en 1952.
¿Quién es la actual Miss Universo?
La actual reina es Fátima Bosch Fernández, representante de México, quien obtuvo el título de Miss Universo 2025 en Tailandia. Su reinado concluirá con la coronación de su sucesora.
¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?
Participan 116 representantes de países y territorios de diferentes regiones del mundo. Todas buscan convertirse en la sucesora de Fátima Bosch.
¿Dónde se realiza Miss Universo 2026?
El certamen tiene como sede San Juan, Puerto Rico. La gala de coronación se desarrolla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Miss Universo 2026! El mundo de los concursos de belleza concentra sus miradas en San Juan, Puerto Rico, escenario de una edición histórica que celebra los 75 años del certamen internacional. Este martes 24 de noviembre, 116 candidatas de diferentes países y territorios llegan a la instancia decisiva con un mismo objetivo: conquistar la corona universal que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch Fernández. La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz; la anfitriona Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia; María Alejandra López, de Colombia, y Melissa Núñez, de República Dominicana, figuran entre los nombres que han concentrado mayor atención en las predicciones de expertos y seguidores. La competencia también tiene una importante presencia latinoamericana, con representantes de Perú, México, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y otros países que buscarán protagonismo en la noche de coronación. Después de las presentaciones en traje nacional y las rondas preliminares en traje de baño y vestido de gala, la expectativa está puesta en la elección de las semifinalistas, las actuaciones decisivas ante el jurado y el anuncio de la nueva reina. Sigue aquí nuestro Live Blog para conocer las últimas novedades, los momentos más destacados de la gala, las candidatas que avanzan, las sorpresas de la competencia, las reacciones y, finalmente, quién será coronada Miss Universo 2026 en esta histórica edición celebrada en Puerto Rico.
¿Quiénes son las principales favoritas de Miss Universo 2026?
Las candidatas que aparecen en las proyecciones de las plataformas especializadas no necesariamente coinciden con las preferencias del jurado ni con el resultado final. Sin embargo, sus publicaciones permiten identificar a varias delegadas que han concentrado atención durante la semana de actividades previas.
Entre las representantes mencionadas en los pronósticos destacan:
- Clara Vegas (Venezuela): figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación.
- Jennifer Barreto (Puerto Rico): aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor.
- Bea Millan-Windorski (Filipinas): se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales.
- Georgia Waddington (Nueva Zelanda): fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology.
- Melissa Núñez (República Dominicana): aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir.
- Garance Authié (Francia): forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final.
- María Alejandra López (Colombia): también figura en las selecciones de plataformas especializadas.
- Dalia Bucaram (Ecuador): está incluida entre los nombres destacados de las proyecciones de Sash Factor.
¿A qué hora empieza la final de Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
La cobertura de Miss Universo 2026 en Estados Unidos comenzará este martes 24 de noviembre a las 7:00 p. m. ET con el especial Celebrando Nuestras Reinas, que contará con Aleyda Ortiz y Clovis Nienow desde Puerto Rico. La gala principal arrancará una hora después, a las 8:00 p. m. ET, con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como presentadores.
Los espectadores de la costa este podrán conectarse desde las 7:00 p. m. para disfrutar de la programación previa, mientras que la competencia oficial comenzará a las 8:00 p. m. La transmisión también tendrá horarios diferenciados para las zonas Central, Mountain, Pacific, Alaska y Hawái.
Horarios de Miss Universo 2026 en Estados Unidos
|Zona horaria
|Previa de Telemundo
|Horario de la gala
|Eastern Time (ET)
|7:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Central Time (CT)
|6:00 p. m.
|7:00 p. m.
|Mountain Time (MT)
|5:00 p. m.
|6:00 p. m.
|Pacific Time (PT)
|4:00 p. m.
|5:00 p. m.
|Alaska Time (AKT)
|3:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Hawaii Time (HST)
|2:00 p. m.
|3:00 p. m.
¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
Telemundo será la cadena encargada de transmitir Miss Universo 2026 en Estados Unidos, con cobertura en vivo de costa a costa. La señal en español permitirá seguir tanto la programación previa como la gala principal, con entrevistas, información de las candidatas y los momentos decisivos de la elección.
La transmisión también estará disponible por Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Los usuarios podrán acceder a la competencia desde dispositivos compatibles, según las condiciones de suscripción y disponibilidad de la plataforma.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 online y gratis?
Para ver Miss Universo 2026 online desde Estados Unidos, las principales alternativas serán Peacock y las plataformas digitales de Telemundo. La aplicación de Telemundo permite acceder a contenidos y transmisiones en dispositivos móviles y televisores compatibles, aunque el acceso a la señal en vivo puede depender de la autenticación con un proveedor de televisión.
Quienes busquen ver la final gratis podrán recurrir a la señal abierta de Telemundo, disponible en los mercados donde la cadena cuenta con cobertura local. La disponibilidad de streaming gratuito no es universal, por lo que conviene comprobar las condiciones de acceso en la aplicación o plataforma antes del inicio de la ceremonia.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México y Latinoamérica?
En Latinoamérica, Miss Universo 2026 se transmitirá en vivo a través de Telemundo Internacional, señal disponible mediante operadores de televisión de paga, y Universal+, plataforma de streaming que ofrecerá la gala en distintos mercados de la región.
También habrá cadenas locales que transmitirán el certamen en señal abierta en determinados países, como RCN en Colombia, Ecuavisa en Ecuador, Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y WAPA TV en Puerto Rico.
Canales de TV y streaming para ver Miss Universo 2026 en Latinoamérica
|País
|Hora de la gala
|Canal de TV
|Streaming
|México
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Guatemala
|7:00 p. m.
|TV Azteca Guate, Telemundo Internacional
|Universal+
|Honduras
|7:00 p. m.
|Canal 11, Telemundo Internacional
|Universal+
|El Salvador
|7:00 p. m.
|Canal 21, Telemundo Internacional
|Universal+
|Nicaragua
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Costa Rica
|7:00 p. m.
|Canal 38, Telemundo Internacional
|Universal+
|Panamá
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Colombia
|8:00 p. m.
|RCN, Telemundo Internacional
|Universal+
|Perú
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Ecuavisa, Telemundo Internacional
|Ecuavisa Play, Universal+
|Cuba
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Puerto Rico
|9:00 p. m.
|WAPA TV, Telemundo Internacional
|Wapa.tv, Universal+
|República Dominicana
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Venevisión, Telemundo Internacional
|Universal+
|Bolivia
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Chile
|10:00 p. m.
|Mega, Telemundo Internacional
|MegaGO, Universal+
|Argentina
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Uruguay
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Paraguay
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Brasil
|10:00 p. m. (Brasilia)
|Telemundo Internacional
|Universal+
Los horarios corresponden al inicio de la gala principal del martes 24 de noviembre. La disponibilidad de canales puede variar según el operador de televisión y el mercado, mientras que el acceso a Universal+ requiere comprobar las condiciones comerciales de cada país.
¿Cómo ver Miss Universo 2026 desde el celular, PC o Smart TV?
La final podrá seguirse desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes a través de los servicios que tengan los derechos de transmisión en cada territorio.
En Estados Unidos, Peacock y la aplicación de Telemundo serán las principales alternativas digitales. En Latinoamérica, Universal+ ofrecerá la transmisión en vivo, mientras que algunos canales locales también dispondrán de sus propias plataformas, como Ecuavisa Play en Ecuador, Wapa.tv en Puerto Rico y MegaGO en Chile.
Para acceder desde un celular o Smart TV, el usuario deberá ingresar a la aplicación correspondiente, iniciar sesión si el servicio lo requiere y seleccionar la señal en vivo durante el horario de la final.
¿Quiénes conducirán la final de Miss Universo 2026?
Jacky Bracamontes y Carlos Adyan serán los presentadores principales de la transmisión de Telemundo en Estados Unidos. La cobertura previa Celebrando Nuestras Reinas estará a cargo de Aleyda Ortiz y Clovis Nienow, quienes compartirán las historias y la preparación de las candidatas desde Puerto Rico.
Jessica Carrillo tendrá acceso detrás de cámaras, mientras que la transmisión ofrecerá entrevistas y cobertura de la llegada de invitados al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gala culminará con la elección de la nueva Miss Universo y la coronación de la sucesora de Fátima Bosch.
¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universo 2026?
La final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. El certamen corresponde a la edición número 75 y reunirá a 116 candidatas que competirán por el título internacional.
Fátima Bosch, representante de México y ganadora de Miss Universo 2025, entregará la corona a la nueva soberana al término de la ceremonia.
¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes
La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.
Participantes del Miss Universo 2026:
- Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años
- Miss Alemania — Celina Weil, 25 años
- Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años
- Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años
- Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años
- Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años
- Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años
- Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años
- Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años
- Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años
- Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años
- Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años
- Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años
- Miss Camboya — Rthna Than, 19 años
- Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años
- Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss China — Shiqi Wang, 24 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años
- Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años
- Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años
- Miss España — Susana Medina, 27 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años
- Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años
- Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años
- Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años
- Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años
- Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años
- Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años
- Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años
- Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años
- Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años
- Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años
- Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años
- Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Italia — Giada Folcia, 37 años
- Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años
- Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años
- Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años
- Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años
- Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años
- Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años
- Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años
- Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años
- Miss Líbano — Perla Harb, 23 años
- Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años
- Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años
- Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años
- Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años
- Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años
- Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años
- Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años
- Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
- Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años
- Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años
- Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años
- Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años
- Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años
- Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años
- Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años
- Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años
- Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años
- Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años
- Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años
- Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años
- Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años
- Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026
¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
La gala principal comienza a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT. El pre-show de Telemundo comienza una hora antes en la costa este.
¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
Telemundo transmitirá la gala en vivo en Estados Unidos. También estará disponible a través de Peacock.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México?
En México, la final podrá seguirse a través de Telemundo Internacional y Universal+, a partir de las 7:00 p. m., hora del centro del país.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 gratis online?
La disponibilidad de transmisiones gratuitas por internet depende del país y de los derechos de emisión. En Estados Unidos, Telemundo puede verse mediante señal abierta en sus mercados locales; las plataformas digitales pueden requerir inicio de sesión o suscripción.
¿Cuántas candidatas compiten en Miss Universo 2026?
Un total de 116 candidatas de países y territorios competirán en la edición número 75 de Miss Universo.
¿Quién es la actual Miss Universo?
Fátima Bosch, representante de México, es la actual Miss Universo y entregará la corona a su sucesora durante la final del martes 24 de noviembre.
Lista de las 12 de finalistas del Miss Universo 2026