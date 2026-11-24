La corona de Miss Universo 2026 se decidirá este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, en una gala que reunirá a 116 candidatas de países y territorios de todo el mundo y que tendrá como protagonista el esperado relevo de Fátima Bosch. La edición número 75 del certamen se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con transmisión de Telemundo en Estados Unidos, Peacock y señales internacionales para Latinoamérica. Revisa a qué hora empieza la final en cada país, qué canales de televisión la emitirán y dónde seguir la coronación EN VIVO, online y desde el celular.

¿Quiénes son las principales favoritas de Miss Universo 2026?

Las candidatas que aparecen en las proyecciones de las plataformas especializadas no necesariamente coinciden con las preferencias del jurado ni con el resultado final. Sin embargo, sus publicaciones permiten identificar a varias delegadas que han concentrado atención durante la semana de actividades previas.

Entre las representantes mencionadas en los pronósticos destacan:

Clara Vegas (Venezuela): figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación.

figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación. Jennifer Barreto (Puerto Rico): aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor.

aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor. Bea Millan-Windorski (Filipinas): se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales.

se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales. Georgia Waddington (Nueva Zelanda): fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology.

fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology. Melissa Núñez (República Dominicana): aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir.

aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir. Garance Authié (Francia): forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final.

forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final. María Alejandra López (Colombia): también figura en las selecciones de plataformas especializadas.

también figura en las selecciones de plataformas especializadas. Dalia Bucaram (Ecuador): está incluida entre los nombres destacados de las proyecciones de Sash Factor.

¿A qué hora empieza la final de Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La cobertura de Miss Universo 2026 en Estados Unidos comenzará este martes 24 de noviembre a las 7:00 p. m. ET con el especial Celebrando Nuestras Reinas, que contará con Aleyda Ortiz y Clovis Nienow desde Puerto Rico. La gala principal arrancará una hora después, a las 8:00 p. m. ET, con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como presentadores.

Los espectadores de la costa este podrán conectarse desde las 7:00 p. m. para disfrutar de la programación previa, mientras que la competencia oficial comenzará a las 8:00 p. m. La transmisión también tendrá horarios diferenciados para las zonas Central, Mountain, Pacific, Alaska y Hawái.

Horarios de Miss Universo 2026 en Estados Unidos

Zona horaria Previa de Telemundo Horario de la gala Eastern Time (ET) 7:00 p. m. 8:00 p. m. Central Time (CT) 6:00 p. m. 7:00 p. m. Mountain Time (MT) 5:00 p. m. 6:00 p. m. Pacific Time (PT) 4:00 p. m. 5:00 p. m. Alaska Time (AKT) 3:00 p. m. 4:00 p. m. Hawaii Time (HST) 2:00 p. m. 3:00 p. m.

¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Telemundo será la cadena encargada de transmitir Miss Universo 2026 en Estados Unidos, con cobertura en vivo de costa a costa. La señal en español permitirá seguir tanto la programación previa como la gala principal, con entrevistas, información de las candidatas y los momentos decisivos de la elección.

La transmisión también estará disponible por Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Los usuarios podrán acceder a la competencia desde dispositivos compatibles, según las condiciones de suscripción y disponibilidad de la plataforma.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 online y gratis?

Para ver Miss Universo 2026 online desde Estados Unidos, las principales alternativas serán Peacock y las plataformas digitales de Telemundo. La aplicación de Telemundo permite acceder a contenidos y transmisiones en dispositivos móviles y televisores compatibles, aunque el acceso a la señal en vivo puede depender de la autenticación con un proveedor de televisión.

Quienes busquen ver la final gratis podrán recurrir a la señal abierta de Telemundo, disponible en los mercados donde la cadena cuenta con cobertura local. La disponibilidad de streaming gratuito no es universal, por lo que conviene comprobar las condiciones de acceso en la aplicación o plataforma antes del inicio de la ceremonia.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México y Latinoamérica?

En Latinoamérica, Miss Universo 2026 se transmitirá en vivo a través de Telemundo Internacional, señal disponible mediante operadores de televisión de paga, y Universal+, plataforma de streaming que ofrecerá la gala en distintos mercados de la región.

También habrá cadenas locales que transmitirán el certamen en señal abierta en determinados países, como RCN en Colombia, Ecuavisa en Ecuador, Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y WAPA TV en Puerto Rico.

Canales de TV y streaming para ver Miss Universo 2026 en Latinoamérica

País Hora de la gala Canal de TV Streaming México 7:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Guatemala 7:00 p. m. TV Azteca Guate, Telemundo Internacional Universal+ Honduras 7:00 p. m. Canal 11, Telemundo Internacional Universal+ El Salvador 7:00 p. m. Canal 21, Telemundo Internacional Universal+ Nicaragua 7:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Costa Rica 7:00 p. m. Canal 38, Telemundo Internacional Universal+ Panamá 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Colombia 8:00 p. m. RCN, Telemundo Internacional Universal+ Perú 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Ecuador 8:00 p. m. Ecuavisa, Telemundo Internacional Ecuavisa Play, Universal+ Cuba 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Puerto Rico 9:00 p. m. WAPA TV, Telemundo Internacional Wapa.tv, Universal+ República Dominicana 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Venezuela 9:00 p. m. Venevisión, Telemundo Internacional Universal+ Bolivia 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Chile 10:00 p. m. Mega, Telemundo Internacional MegaGO, Universal+ Argentina 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Uruguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Paraguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Brasil 10:00 p. m. (Brasilia) Telemundo Internacional Universal+

Los horarios corresponden al inicio de la gala principal del martes 24 de noviembre. La disponibilidad de canales puede variar según el operador de televisión y el mercado, mientras que el acceso a Universal+ requiere comprobar las condiciones comerciales de cada país.

¿Cómo ver Miss Universo 2026 desde el celular, PC o Smart TV?

La final podrá seguirse desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes a través de los servicios que tengan los derechos de transmisión en cada territorio.

En Estados Unidos, Peacock y la aplicación de Telemundo serán las principales alternativas digitales. En Latinoamérica, Universal+ ofrecerá la transmisión en vivo, mientras que algunos canales locales también dispondrán de sus propias plataformas, como Ecuavisa Play en Ecuador, Wapa.tv en Puerto Rico y MegaGO en Chile.

Para acceder desde un celular o Smart TV, el usuario deberá ingresar a la aplicación correspondiente, iniciar sesión si el servicio lo requiere y seleccionar la señal en vivo durante el horario de la final.

¿Quiénes conducirán la final de Miss Universo 2026?

Jacky Bracamontes y Carlos Adyan serán los presentadores principales de la transmisión de Telemundo en Estados Unidos. La cobertura previa Celebrando Nuestras Reinas estará a cargo de Aleyda Ortiz y Clovis Nienow, quienes compartirán las historias y la preparación de las candidatas desde Puerto Rico.

Jessica Carrillo tendrá acceso detrás de cámaras, mientras que la transmisión ofrecerá entrevistas y cobertura de la llegada de invitados al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gala culminará con la elección de la nueva Miss Universo y la coronación de la sucesora de Fátima Bosch.

¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. El certamen corresponde a la edición número 75 y reunirá a 116 candidatas que competirán por el título internacional.

Fátima Bosch, representante de México y ganadora de Miss Universo 2025, entregará la corona a la nueva soberana al término de la ceremonia.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes

La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.

Participantes del Miss Universo 2026:

Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años

Miss Alemania — Celina Weil, 25 años

Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años

Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años

Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años

Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años

Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años

Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años

Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años

Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años

Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años

Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años

Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años

Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años

Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años

Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años

Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años

Miss Camboya — Rthna Than, 19 años

Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años

Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años

Miss Chile — Dominga López, 25 años

Miss China — Shiqi Wang, 24 años

Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años

Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años

Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años

Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años

Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años

Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años

Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años

Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años

Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años

Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años

Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años

Miss España — Susana Medina, 27 años

Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años

Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años

Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años

Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años

Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años

Miss Francia — Garance Authié, 22 años

Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años

Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años

Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años

Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años

Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años

Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años

Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años

Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años

Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años

Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años

Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años

Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años

Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años

Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años

Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años

Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años

Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años

Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años

Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años

Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años

Miss Italia — Giada Folcia, 37 años

Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años

Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años

Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años

Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años

Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años

Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años

Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años

Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años

Miss Líbano — Perla Harb, 23 años

Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años

Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años

Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años

Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años

Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años

Miss México — María Vargas, 28 años

Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años

Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años

Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años

Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años

Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años

Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años

Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años

Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años

Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años

Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años

Miss Panamá — Gabriela González, 20 años

Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años

Miss Perú — Luren Márquez, 27 años

Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años

Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años

Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años

Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años

Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años

Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años

Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años

Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años

Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años

Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años

Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años

Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años

Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años

Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años

Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años

Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años

Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años

Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años

Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años

Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años

Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años

Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años

Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años

Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años

Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años

Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La gala principal comienza a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT. El pre-show de Telemundo comienza una hora antes en la costa este.

¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Telemundo transmitirá la gala en vivo en Estados Unidos. También estará disponible a través de Peacock.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México?

En México, la final podrá seguirse a través de Telemundo Internacional y Universal+, a partir de las 7:00 p. m., hora del centro del país.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 gratis online?

La disponibilidad de transmisiones gratuitas por internet depende del país y de los derechos de emisión. En Estados Unidos, Telemundo puede verse mediante señal abierta en sus mercados locales; las plataformas digitales pueden requerir inicio de sesión o suscripción.

¿Cuántas candidatas compiten en Miss Universo 2026?

Un total de 116 candidatas de países y territorios competirán en la edición número 75 de Miss Universo.

¿Quién es la actual Miss Universo?

Fátima Bosch, representante de México, es la actual Miss Universo y entregará la corona a su sucesora durante la final del martes 24 de noviembre.