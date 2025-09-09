Escucha y vibra con cada gol: la narración radial en AM/FM del Venezuela vs. Colombia estará disponible en Estados Unidos este martes 9 de septiembre, con inicio a las 7:30 pm ET (4:30 pm PT) desde el Estadio Monumental de Maturín, en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol 2026. A continuación, las frecuencias de referencia en mercados con amplia audiencia hispana donde suele emitirse cobertura futbolera en español.

¿Cómo escuchar Venezuela — Colombia EN VIVO GRATIS en radios AM y FM de los Estados Unidos?

Estaciones AM y FM de TUDN Radio California

Los Ángeles: KWKW 1330 AM (TUDN Radio).

Pomona/LA Este: KTMZ 1220 AM (TUDN Radio).

Bakersfield: KWAC 1490 AM (TUDN Radio).

Fresno: KGST 1600 AM (TUDN Radio).

Área de la Bahía: KSOL-HD2 98.9 FM (TUDN Radio en HD Radio).

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Florida

Miami: WQBA 1140 AM (TUDN Radio).

West Palm Beach: WEFL 760 AM (TUDN Radio).

Melbourne/Space Coast: WIXC 1060 AM (TUDN Radio).

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Texas

Houston/Golden Triangle: KQBU-FM 93.3 FM (TUDN Radio).

Dallas–Fort Worth: KFLC 1270 AM (TUDN Radio; nocturno).

El Paso: KSVE 1650 AM (TUDN Radio).

Lubbock: KBZO 1460 AM (TUDN Radio).

Austin: KLQB-HD2 104.3 FM (TUDN Radio en HD Radio).

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Nueva York

Afiliada principal histórica de Univision en AM: WADO 1280 AM (verificar parrilla deportiva en día de partido).

Red TUDN Radio en el estado: consultar app Uforia para estación activa y programación de Eliminatorias en la fecha.

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Nueva Jersey

WTTM 1680 AM (Lindenwold) – Afiliada TUDN Radio en NJ; revisar si toma la narración de la fecha FIFA.

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Arizona

Phoenix: KHOV-FM 105.1 FM (red hispana ligada a deportes; aparece en listados de TUDN como presencia en Arizona).

Phoenix: KSUN 1400 AM / 106.5 FM (La Mejor; emisora en español con play-by-play de deportes locales y fútbol; útil como dial hispano deportivo en el mercado).

Estaciones AM y FM de TUDN Radio Nevada

Las Vegas: KENO 1460 AM “Deportes Vegas” (afiliada TUDN Radio; deportes en español y transmisiones de juego en vivo).

Las Vegas: KLSQ 870 AM (TUDN Radio Las Vegas; revisar parrilla para fecha FIFA)

¿Cómo escuchar radios de Colombia en vivo desde EE.UU.?

Estas son las radios colombianas en Estados Unidos que transmitirán en vivo el partido Venezuela vs. Colombia en frecuencias AM y FM:

Blu Radio : anunció transmisión en vivo del Venezuela vs. Colombia y habilita su señal digital y canal de YouTube, audible desde fuera de Colombia.

: anunció transmisión en vivo del Venezuela vs. Colombia y habilita su señal digital y canal de YouTube, audible desde fuera de Colombia. La FM (RCN Radio) : la cadena informó que tendrá narración del partido en su señal y app, con cobertura enlazada a RCN/Deportes; el audio online es accesible desde EE. UU..

: la cadena informó que tendrá narración del partido en su señal y app, con cobertura enlazada a RCN/Deportes; el audio online es accesible desde EE. UU.. W Radio (Caracol Radio): su portal y canal digital ofrecen narración y análisis en simultáneo en jornadas de Eliminatorias; se puede acceder desde Estados Unidos vía streaming.

¿En qué radios de Venezuela escuchar el juego de la Vinotinto vs. Colombia?

Lista completa de las mejores radios deportivos de Venezuela en sus frecuencias AM y FM:

RADIO DEPORTE — 1590 AM

Deportes Unión Radio — 90:3 FM / Cuenta con canal de YouTube MundoURenVivo

Tama Stereo — 103.9 FM

Zamorana — 95.5 FM

Radio Sintonía — 1420 AM

La RADIO — 99.7 FM

Acerca de Emisora Conexión — 248 FM

Ciudad, somos otro nivel — 88.5 FM

Deportiva — 1300 AM

Angelus — 106.9 FM

Suena HOT — 94.1 FM.