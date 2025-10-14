Este miércoles 15 de octubre y hasta el próximo sábado 18, se llevará a cabo en The Venue, Arabia Saudí, el torneo Six Kings Slam 2025, que reúne a 6 de los mejores tenistas del ránking ATP, entre los que destacan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores exponentes de la raqueta de la actualidad. ¿Dónde se podrá ver el Six Kings Slam 2025 desde los cuartos de final? Aquí te dejo con las opciones para seguir la transmisión de este evento, que iniciará este miércoles .

¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?

La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, desde los cuartos de final este miércoles 15 de octubre hasta la gran final del próximo sábado 18 de octubre, a desarrollarse desde Arabia Saudí.

Smart TVs

Netflix está disponible en los modelos más populares de televisores inteligentes, incluyendo:

Samsung

LG

Sony

Hisense

TCL

Philips

Otros modelos compatibles con la app oficial

Dispositivos de streaming para TV

Puedes convertir cualquier TV en un centro de entretenimiento con estos dispositivos:

Roku

Amazon Fire TV / Fire Stick

Apple TV

Google Chromecast / Google TV

Consolas de videojuegos

También puedes acceder a Netflix desde consolas compatibles como:

PlayStation 4 (PS4)

PlayStation 5 (PS5)

Xbox One

Xbox Series S y Series X

Teléfonos y tablets

La app de Netflix funciona en:

iPhone y iPad (iOS / iPadOS)

Dispositivos Android

Computadoras

Puedes ver Netflix desde un navegador compatible o mediante la app en:

Windows

macOS

Chromebook

Decodificadores de operadores

Algunos boxes de cable, satélite o IPTV ya incluyen la app de Netflix integrada.

Horarios del Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix

El torneo iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.

Cabe señalar que esta es la hora de inicio para el primer juego programado y los segundos encuentros iniciarán inmediantamente finalizados los primeros.

País Horario Argentina 13:30 horas Bolivia 12:30 horas Chile 13:30 horas Colombia 11:30 horas Ecuador 11:30 horas España 18:30 horas Estados Unidos 12:30 horas ET México 10:30 horas Paraguay 13:30 horas Perú 11:30 horas Uruguay 13:30 horas Venezuela 12:30 horas

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

miércoles 15 de octubre de 2025 Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia

11:30 a.m. Perú y Colombia Lugar: The Venue, Arabia Saudi

The Venue, Arabia Saudi Streaming: Netflix