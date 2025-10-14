Este miércoles 15 de octubre y hasta el próximo sábado 18, se llevará a cabo en The Venue, Arabia Saudí, el torneo Six Kings Slam 2025, que reúne a 6 de los mejores tenistas del ránking ATP, entre los que destacan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores exponentes de la raqueta de la actualidad. ¿Dónde se podrá ver el Six Kings Slam 2025 desde los cuartos de final? Aquí te dejo con las opciones para seguir la transmisión de este evento, que iniciará este miércoles.
¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?
La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, desde los cuartos de final este miércoles 15 de octubre hasta la gran final del próximo sábado 18 de octubre, a desarrollarse desde Arabia Saudí.
Smart TVs
Netflix está disponible en los modelos más populares de televisores inteligentes, incluyendo:
- Samsung
- LG
- Sony
- Hisense
- TCL
- Philips
- Otros modelos compatibles con la app oficial
Dispositivos de streaming para TV
Puedes convertir cualquier TV en un centro de entretenimiento con estos dispositivos:
- Roku
- Amazon Fire TV / Fire Stick
- Apple TV
- Google Chromecast / Google TV
Consolas de videojuegos
También puedes acceder a Netflix desde consolas compatibles como:
- PlayStation 4 (PS4)
- PlayStation 5 (PS5)
- Xbox One
- Xbox Series S y Series X
Teléfonos y tablets
La app de Netflix funciona en:
- iPhone y iPad (iOS / iPadOS)
- Dispositivos Android
Computadoras
Puedes ver Netflix desde un navegador compatible o mediante la app en:
- Windows
- macOS
- Chromebook
Decodificadores de operadores
Algunos boxes de cable, satélite o IPTV ya incluyen la app de Netflix integrada.
Horarios del Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix
El torneo iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.
Cabe señalar que esta es la hora de inicio para el primer juego programado y los segundos encuentros iniciarán inmediantamente finalizados los primeros.
|País
|Horario
|Argentina
|13:30 horas
|Bolivia
|12:30 horas
|Chile
|13:30 horas
|Colombia
|11:30 horas
|Ecuador
|11:30 horas
|España
|18:30 horas
|Estados Unidos
|12:30 horas ET
|México
|10:30 horas
|Paraguay
|13:30 horas
|Perú
|11:30 horas
|Uruguay
|13:30 horas
|Venezuela
|12:30 horas
Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025
- Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia
- Lugar: The Venue, Arabia Saudi
- Streaming: Netflix