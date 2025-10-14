Conoce dónde se va a transmitir el torneo del Six Kings Slam 2025, que se llevará a cabo desde el 15 al 18 de octubre en Arabia Saudi. (Foto: Netflix)
Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este miércoles 15 de octubre y hasta el próximo sábado 18, se llevará a cabo en The Venue, Arabia Saudí, el torneo Six Kings Slam 2025, que reúne a 6 de los mejores tenistas del ránking ATP, entre los que destacan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores exponentes de la raqueta de la actualidad. ¿Dónde se podrá ver el Six Kings Slam 2025 desde los cuartos de final? Aquí te dejo con las opciones para seguir la transmisión de este evento, que iniciará este miércoles.

¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?

La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, desde los cuartos de final este miércoles 15 de octubre hasta la gran final del próximo sábado 18 de octubre, a desarrollarse desde Arabia Saudí.

Smart TVs

Netflix está disponible en los modelos más populares de televisores inteligentes, incluyendo:

  • Samsung
  • LG
  • Sony
  • Hisense
  • TCL
  • Philips
  • Otros modelos compatibles con la app oficial

Dispositivos de streaming para TV

Puedes convertir cualquier TV en un centro de entretenimiento con estos dispositivos:

  • Roku
  • Amazon Fire TV / Fire Stick
  • Apple TV
  • Google Chromecast / Google TV

Consolas de videojuegos

También puedes acceder a Netflix desde consolas compatibles como:

  • PlayStation 4 (PS4)
  • PlayStation 5 (PS5)
  • Xbox One
  • Xbox Series S y Series X

Teléfonos y tablets

La app de Netflix funciona en:

  • iPhone y iPad (iOS / iPadOS)
  • Dispositivos Android

Computadoras

Puedes ver Netflix desde un navegador compatible o mediante la app en:

  • Windows
  • macOS
  • Chromebook

Decodificadores de operadores

Algunos boxes de cable, satélite o IPTV ya incluyen la app de Netflix integrada.

Horarios del Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix

El torneo iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.

Cabe señalar que esta es la hora de inicio para el primer juego programado y los segundos encuentros iniciarán inmediantamente finalizados los primeros.

PaísHorario
Argentina13:30 horas
Bolivia12:30 horas
Chile13:30 horas
Colombia11:30 horas
Ecuador11:30 horas
España18:30 horas
Estados Unidos12:30 horas ET
México10:30 horas
Paraguay13:30 horas
Perú11:30 horas
Uruguay13:30 horas
Venezuela12:30 horas

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025
  • Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia
  • Lugar: The Venue, Arabia Saudi
  • Streaming: Netflix
