El equipo blanco quiere seguir adelante con su gran dinámica de victorias y sumar un nuevo triunfo en la Champions en su visita en Atenas. El Real Madrid visita al AEK de Atenas con un objetivo claro: encadenar su cuarta victoria en la UEFA Champions League 2026-27, este miércoles 3 de noviembre a partir de las 18:45 horas peninsular, desde el Allwyn Arena . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV señal abierta y streaming online? A continuación, conoce cómo y dónde seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El Real Madrid visita al AEK Atenas en la cuarta jornada de la UEFA Champions League con la confianza que le dan sus dos últimas victorias. El equipo de José Mourinho se impuso al FC Barcelona en el Clásico disputado en el Spotify Camp Nou (1-2), con un doblete de Kylian Mbappé, y después firmó un contundente 0-3 ante el Racing de Santander en El Sardinero. Mbappé, de penalti, Bellingham y Diomandé marcaron en un triunfo que sitúa a los blancos en la tercera posición de LaLiga EA Sports, con 27 puntos y un balance de nueve victorias y dos derrotas.

El AEK Atenas afronta el encuentro tras perder por 2-0 ante el Panathinaikos el domingo 1 de noviembre. Su primera derrota en la liga griega lo deja a siete puntos de su rival, líder de la clasificación, y pone a prueba su capacidad de reacción antes de recibir al conjunto madridista. El Real Madrid buscará aprovechar ese tropiezo para sumar una nueva victoria en la Champions League y acercarse a los ocho primeros puestos de la fase liga, que dan acceso directo a los octavos de final.

Dónde ver Real Madrid - AEK Atenas EN VIVO por TV abierta y Streaming Online

El partido Real Madrid vs. AEK Atenas se juega el miércoles 4 de noviembre de 2026, no el martes 3. Además, el conjunto griego será local, por lo que el orden oficial es AEK Atenas vs. Real Madrid. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League y comenzará a las 12:45 p. m. de Perú.

País Hora local del partido Canal de TV Streaming online Perú 12:45 p. m. ESPN Disney+ Premium. Colombia 12:45 p. m. ESPN Disney+ Premium. Ecuador 12:45 p. m. ESPN Disney+ Premium. Argentina 2:45 p. m. FOX Sports Disney+ Premium. Chile 2:45 p. m. ESPN 5 Disney+ Premium. Uruguay 2:45 p. m. ESPN Disney+ Premium. México 11:45 a. m. —hora del centro— Sin señal de TV lineal confirmada en las fuentes consultadas FOX One. España 6:45 p. m. —hora peninsular— Movistar Liga de Campeones, disponible mediante Movistar y Orange TV Acceso online de Movistar u Orange TV con el paquete correspondiente. Estados Unidos 12:45 p. m. —hora del Este— TUDN y UniMás, según la programación publicada Paramount+; también figuran las opciones digitales de TUDN y Univision.

En Perú el AEK Atenas vs. Real Madrid está anunciado por ESPN en televisión de paga y por Disney+ Premium en streaming . El inicio será a las 12:45 p. m., el mismo horario de Colombia y Ecuador. La previa publicada por ESPN confirma específicamente la transmisión del encuentro mediante el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.

Para los espectadores de México, la opción anunciada es FOX One a las 11:45 a. m., hora del centro . Aunque otros encuentros de la jornada se reparten entre HBO Max, TNT y otras señales, la programación consultada asigna este partido a FOX One; no corresponde extender al encuentro los canales que transmiten otros compromisos de Champions.

En España, el partido comenzará a las 18:45 y podrá seguirse mediante Movistar Liga de Campeones y Orange TV , opciones que también aparecen en la agenda oficial del Real Madrid. Esa misma agenda sitúa el encuentro en el Allwyn Arena de Atenas, el miércoles 4 de noviembre.