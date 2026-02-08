La corona de la NFL busca dueño este domingo en una edición del Super Bowl que premia la resiliencia. El choque entre New England y Seattle representa un giro de guión inesperado para la temporada, ya que ambas franquicias han logrado escalar hasta la cima tras haber quedado fuera de la postemporada el año anterior. Es, sin duda, el desenlace más imprevisto de los últimos tiempos. Sin embargo, algo que también captará la atención de millones de personas es el HalfTime Show que presentará Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara . Conoce dónde verlo por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Con el inicio del partido programado para las 6:30 p. m. ET del domingo 8 de febrero, se espera que el medio tiempo ocurra entre una y dos horas más tarde. Debido a que la fluidez del juego depende de las penalizaciones y pausas médicas, no hay una hora fija para la actuación de Bad Bunny, más allá de que marcará el ecuador del evento deportivo.

Dónde ver el HalfTime Show de Bad Bunny EN VIVO por TV y Señal Online

A diferencia de un intermedio convencional, el show del Super Bowl cuenta con una duración extendida. En esta ocasión, Bad Bunny dispondrá de poco más de diez minutos para su actuación. Este margen responde a la complejidad técnica de la producción, la cual exige periodos estrictos para el ensamblaje y retiro de la escenografía, el mobiliario y el despliegue de los bailarines.

Cómo ver el Halftime Show de Bad Bunny en Estados Unidos

Región / país / ciudad EE. UU. Canal(es) de TV que emiten el Halftime Show de Bad Bunny Streaming / señal online disponible para el Halftime Show EE. UU. – Nacional NBC (cadena abierta, afiliadas locales). Peacock (stream oficial en EE. UU.), NFL+ (móvil/tablet), servicios live TV con NBC: YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, Sling Blue (mercados con NBC), DirecTV Stream, etc. EE. UU. – Costa Este (NY, Boston, Miami, etc.) NBC local (WNBC, WBZ, WTVJ, etc., según ciudad). Peacock, apps de cada operador (Xfinity, Spectrum, Verizon Fios, etc.), NFL+. EE. UU. – Centro (Chicago, Dallas, Houston, etc.) NBC local (WMAQ, KXAS, KPRC, etc.). Peacock, apps de cable/satélite (Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish), NFL+ y vMVPD que lleven NBC en el mercado. EE. UU. – Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, etc.) NBC local (KNBC, KNTV –la de San José/SF–, KING, etc.). Peacock, plataformas OTT con NBC en el área (YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, etc.), NFL+. EE. UU. – Español (nacional) Telemundo y Universo (señal en español del Super Bowl LX). Peacock (también ofrece feed en español), apps de los operadores que incluyen Telemundo/Universo.

Cómo ver el Halftime Show de Bad Bunny en México

Ciudad / región México Canal(es) de TV que emiten el Halftime Show Streaming / señal online principal CDMX, Guadalajara, Monterrey, resto de México Canal 5 (Televisa), Azteca 7 (TV Azteca), además de señales de TV de paga que tomen la feed de NBC/TUDN/NFL Network según acuerdos. Plataformas de Televisa (ViX) y de TV Azteca (Azteca Deportes app, según disponibilidad), apps de operadores de cable/satélite (izzi, Sky, Megacable), posibles señales de NFL Game Pass/DAZN si se activan para México.​

Cómo ver el Halftime Show de Bad Bunny en Centroamérica

País / región Centroamérica Canal(es) de TV que emiten el Halftime Show Streaming / señal online principal Guatemala Canales con derechos NFL (por lo general cadenas asociadas a ESPN, TUDN o señales mexicanas Canal 5/Azteca 7 vía cable).​ Apps de cable/satélite locales, NFL Game Pass / NFL+ International (suele ir vía DAZN u operadores autorizados). Costa Rica Señales deportivas regionales que retransmiten NBC/TUDN/ESPN NFL, más feeds FTA mexicanos en algunos sistemas.​ Plataformas online de operadores (Tigo, Claro, Liberty, etc.), NFL+ International / DAZN donde aplique.​ Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá Canales deportivos regionales (ESPN, TUDN, señales mexicanas) según operador de TV de pago.​ Apps de operador, NFL+ International / DAZN con el feed internacional del Super Bowl.

Cómo ver el Halftime Show de Bad Bunny en Sudamérica

País Sudamérica Canal(es) de TV que emiten el Halftime Show Streaming / señal online principal Argentina ESPN, Fox Sports/Star Channels o señales abiertas locales con derechos NFL (según paquete de la temporada).​ Star+/ESPN App o NFL Game Pass vía DAZN/NFL+ International (según la configuración de 2026 en la región).​ Colombia ESPN y/o Caracol/RCN si adquieren sublicencia del evento.​ Star+/ESPN App; NFL+ International/DAZN.​ Perú ESPN vía cable/satélite.​ Star+/ESPN App; OTT del operador local.​ Chile ESPN u operador deportivo local con derechos NFL.​ Star+/ESPN App, NFL+ International / DAZN.​ Brasil ESPN Brasil y RedeTV!/Band u otra señal abierta si tiene sublicencia.​ Star+/ESPN App Brasil; NFL+ International / DAZN.​ Resto de Sudamérica Señales de ESPN / Fox Sports / canales abiertos locales según país.​ Star+ / ESPN App, NFL+ International / DAZN.

