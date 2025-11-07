Conoce qué canales pasan y dónde ver en vivo online el partido Al Nassr vs. Neom Sports, con Cristiano Ronaldo, por la jornada 8 de la Saudi Pro League 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
En la Jornada 8 de la Primera División de Arabia Saudita, el invicto Al-Nassr se enfrentará al Neom Sports Club este sábado 8 de noviembre,a partir de las 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España) en el Estadio King Khalid Sport City Stadium, ciudad de Tabuk. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce cómo ver por TV y dónde seguir el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo llega al encuentro como líder de la clasificación con un puntaje perfecto de 21 unidades, resultado de siete victorias consecutivas y un impresionante balance de 23 goles a favor y solo tres en contra.

Dónde ver Al Nassr - Neom Sports EN VIVO por TV y online

Estos son los canales de televisión y streaming online que pasan el partido entre Al Nassr vs. Neom Sports, correspondiente a la jornada 8 de la Saudi Pro League 2025 en el King Khalid Sport City Stadium, ciudad de Tabuk.

PaísCanal de Televisión (TV)Plataforma de Streaming Online
Estados UnidosFox Soccer PlusfuboTV, Amazon Prime Video, FOX One
MéxicoSin transmisiónSin transmisión
EspañaSin transmisiónMovistar+, Vamos

Últimos resultados de Al Nassr

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

RivalResultadoCompetición
Al Felha2-1 V (Victoria)Saudí League Pro
Al Ittihad1-2 D (Derrota)Copa del Rey
Al-Hazm0-2 V (Victoria)Saudí League Pro
Goa1-2 V (Victoria)Copa AFC
Al-Fateh5-1 V (Victoria)Saudí League Pro

Últimos resultados de Neom Sports

Estos son los últimos resultados del Neom Sports en la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

RivalResultadoCompetición
Al-Kolood Club2-3 (victoria)Saudí League Pro
Al-Khaleej1-1 (empate)Saudí League Pro
Al-Qadisiya1-3 (derrota)Saudí League Pro
Al-Riyadh2-3 (victoria)Saudí League Pro
Al-Hazm2-1 (derrota)Saudí League Pro

Fecha, hora, TV y online para ver Al Nassr vs. Neom Sports EN VIVO

  • Ciudad: Tabuk
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España)
  • Estadio: King Khalid Sport City Stadium
