En la Jornada 8 de la Primera División de Arabia Saudita, el invicto Al-Nassr se enfrentará al Neom Sports Club este sábado 8 de noviembre,a partir de las 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España) en el Estadio King Khalid Sport City Stadium, ciudad de Tabuk . Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce cómo ver por TV y dónde seguir el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo llega al encuentro como líder de la clasificación con un puntaje perfecto de 21 unidades, resultado de siete victorias consecutivas y un impresionante balance de 23 goles a favor y solo tres en contra.

Dónde ver Al Nassr - Neom Sports EN VIVO por TV y online

Estos son los canales de televisión y streaming online que pasan el partido entre Al Nassr vs. Neom Sports, correspondiente a la jornada 8 de la Saudi Pro League 2025 en el King Khalid Sport City Stadium, ciudad de Tabuk.

País Canal de Televisión (TV) Plataforma de Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Movistar+, Vamos

Últimos resultados de Al Nassr

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

Rival Resultado Competición Al Felha 2-1 V (Victoria) Saudí League Pro Al Ittihad 1-2 D (Derrota) Copa del Rey Al-Hazm 0-2 V (Victoria) Saudí League Pro Goa 1-2 V (Victoria) Copa AFC Al-Fateh 5-1 V (Victoria) Saudí League Pro

Últimos resultados de Neom Sports

Estos son los últimos resultados del Neom Sports en la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Rival Resultado Competición Al-Kolood Club 2-3 (victoria) Saudí League Pro Al-Khaleej 1-1 (empate) Saudí League Pro Al-Qadisiya 1-3 (derrota) Saudí League Pro Al-Riyadh 2-3 (victoria) Saudí League Pro Al-Hazm 2-1 (derrota) Saudí League Pro

Fecha, hora, TV y online para ver Al Nassr vs. Neom Sports EN VIVO

Ciudad: Tabuk

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España)

Estadio: King Khalid Sport City Stadium