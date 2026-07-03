Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo en un partido de eliminación directa que se disputará en Dallas y que podrá seguirse en distintos países mediante televisión abierta y plataformas digitales.

Si quieres saber dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en los principales países hispanohablantes y las alternativas online para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora Argentina 15:00 Uruguay 15:00 Chile 14:00 Paraguay 14:00 Bolivia 14:00 Venezuela 14:00 Colombia 13:00 Perú 13:00 Ecuador 13:00 Panamá 13:00 México 12:00 Costa Rica 12:00 Guatemala 12:00 El Salvador 12:00 Honduras 12:00 Nicaragua 12:00 República Dominicana 14:00 Estados Unidos (ET) 14:00 Estados Unidos (CT) 13:00 Estados Unidos (MT) 12:00 Estados Unidos (PT) 11:00 España 20:00 Australia (Sídney) 05:00 (sábado 4 de julio) Egipto 20:00

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Conoce cuáles son los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Australia vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma digital.

País Canal de TV y streaming Estados Unidos Telemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo México ViX Premium Colombia DIRECTV y DGO Perú DIRECTV y DGO Chile DIRECTV y DGO Argentina DIRECTV y DGO Uruguay DIRECTV y DGO Ecuador DIRECTV y DGO Bolivia Tigo Sports Paraguay Tigo Sports Venezuela DIRECTV y DGO Costa Rica Fox Plus Guatemala Tigo Sports Honduras Tigo Sports El Salvador Tigo Sports Nicaragua Tigo Sports Panamá Tigo Sports República Dominicana CDN Deportes

Australia vs. Egipto se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @socceroos)