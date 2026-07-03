Jorge Villanes
Jorge Villanes

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto. Ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo en un partido de eliminación directa que se disputará en Dallas y que podrá seguirse en distintos países mediante televisión abierta y plataformas digitales.

Si quieres saber dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en los principales países hispanohablantes y las alternativas online para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
Argentina15:00
Uruguay15:00
Chile14:00
Paraguay14:00
Bolivia14:00
Venezuela14:00
Colombia13:00
Perú13:00
Ecuador13:00
Panamá13:00
México12:00
Costa Rica12:00
Guatemala12:00
El Salvador12:00
Honduras12:00
Nicaragua12:00
República Dominicana14:00
Estados Unidos (ET)14:00
Estados Unidos (CT)13:00
Estados Unidos (MT)12:00
Estados Unidos (PT)11:00
España20:00
Australia (Sídney)05:00 (sábado 4 de julio)
Egipto20:00

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Conoce cuáles son los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Australia vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde cualquier plataforma digital.

PaísCanal de TV y streaming
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
MéxicoViX Premium
ColombiaDIRECTV y DGO
PerúDIRECTV y DGO
ChileDIRECTV y DGO
ArgentinaDIRECTV y DGO
UruguayDIRECTV y DGO
EcuadorDIRECTV y DGO
BoliviaTigo Sports
ParaguayTigo Sports
VenezuelaDIRECTV y DGO
Costa RicaFox Plus
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
PanamáTigo Sports
República DominicanaCDN Deportes
Australia vs. Egipto se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @socceroos)
Australia vs. Egipto se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @socceroos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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