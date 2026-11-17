El Salvador recibe a San Martín este martes 17 de noviembre en el estadio Jorge Mágico González, donde buscará sellar su clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027. La Selecta afronta la vuelta del play-in de la Concacaf Nations League 2026/27 con la ventaja conseguida como visitante y la responsabilidad de hacerla valer ante su afición. El reto de los cuscatlecos es claro: cerrar la serie en casa y mantener vivo su camino hacia el torneo de selecciones de la región.

¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te presento la guía TV por señal abierta y streaming para seguir el encuentro El Salvador vs. an Martín este martes 17 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. de El Salvador, en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador .

¿Dónde ver El Salvador vs. San Martín EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Señal online?

El partido El Salvador vs. San Martín se juega hoy, martes 17 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. de El Salvador, en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. Estas son las opciones de televisión y streaming anunciadas según el país.

País Canal / plataforma Horario México Sin transmisión confirmada 19:00 horas Estados Unidos (Este) FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo 20:00 horas Estados Unidos (Centro) FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo 19:00 horas Estados Unidos (Montaña) FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo 18:00 horas Estados Unidos (Pacífico) FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo 17:00 horas El Salvador Canal 4 y TCS Go 19:00 horas

El Salvador recibe a San Martín por la vuelta del play-in de la Concacaf Nations League. La Selecta llega con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida y buscará completar su clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027.

Para verlo desde El Salvador, las opciones anunciadas son Canal 4 y TCS Go; desde Perú y otras partes de Sudamérica, la programación consultada señala el canal de Concacaf en YouTube. Conviene comprobar la disponibilidad de la transmisión en tu ubicación antes del encuentro, porque las señales cambian según el territorio.

¿A qué hora juega El Salvador vs. San Martín HOY 17 de noviembre?

El partido entre El Salvador y San Martín por la Concacaf Nations League se disputará hoy, martes 17 de noviembre de 2026, desde las 7:00 p. m. de El Salvador y las 8:00 p. m. de Perú, en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador. Estos son los horarios para seguir el encuentro desde distintos países.

País Hora del partido El Salvador 7:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. Honduras 7:00 p. m. Nicaragua 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. México — Ciudad de México 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador — territorio continental 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Estados Unidos — Nueva York / Miami 8:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. San Martín 9:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Chile — Santiago 10:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Brasil — Brasilia 10:00 p. m. España — territorio peninsular 2:00 a. m. del miércoles 18

Datos del partido El Salvador vs. San Martín

Partido: Play-In de la Liga de Naciones Concacaf (Vuelta), rumbo a las preliminares de la Copa Oro 2027

Estadio: Estadio Nacional Jorge “Mágico” González (San Salvador, El Salvador)

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo de El Salvador)

Marcador global: El Salvador 2-0 Saint Martin