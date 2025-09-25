Los dos mejores equipos de la actualidad en Arabia Saudita se enfrentan en un choque crucial: Al-Ittihad vs. Al-Nassr juegan este viernes 26 de septiembre, desde las 8:00 p.m. (horario local), por la Jornada 4 de la Saudí Pro League desde el Estadio King Abdullah Sports City . Ambos vienen con tres victorias consecutivas y buscarán una más para sacarse diferencias y estar en lo más alto de la tabla de posiciones. Conoce por qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo online por streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Al-Ittihad vs. Al-Nassr EN VIVO por TV y Streaming Online

Si te encuentras en México, el partido entre Al-Ittihad vs. Al-Nassr se podrá ver por la señal de Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX Sports. Si estás en Estados Unidos, podrás seguir el enfrentamiento en vivo online a través de la señal de fuboTV, Amazon Prime Video, FOX Sports. Finalmente, si estás en España, podrás seguir el enfrentamiento por Movistar+.

PAÍS CANAL TV STREAMING ONLINE Estados Unidos futbo TV, Amazon, Prime Video, FOX Deportes Foxsports.com, FOX Sports App México Caliente TV Caliente TV España Movistar Movistar+

Historial reciente de partidos entre Al Ittihad vs. Al Nassr

La historia reciente de los duelos entre Al-Nassr y Al-Ittihad se caracteriza por el equilibrio, con un registro de tres triunfos para el club de Cristiano y dos para el de Benzema en los últimos cinco partidos. Estos gigantes ya se enfrentaron hace un mes en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí, un choque que Al-Nassr ganó 2-1 gracias a un tanto de João Félix, logrando así la clasificación a la final.

Al-Nassr 2-1 Al-Ittihad (Supercopa de Arabia Saudí 2025)

Al-Nassr 2-3 Al-Ittihad (Liga Saudí 24/25)

Al-Ittihad 2-1 Al Nassr (Liga Saudí 24/25)

Al Nassr 4-2 Al-Ittihad (Liga Saudí 23/24)

Al-Ittihad 2-5 Al Nassr (Copa Saudí 23/24)

Fecha, horario, TV y dónde ver online Al Ittihad vs. Al Nassr