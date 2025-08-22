El primer título del fútbol árabe de la temporada se decide en el enfrentamiento entre Al Nassr vs. Al Ahli por la final de la Supercopa de Arabia este sábado 23 de agosto desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 am PT en el Hong Kong Stadium . La expectativa es enorme para este duelo, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo, que tiene la oportunidad de ganar su primer trofeo oficial con el equipo de Riyadh en un partido donde cada jugada será crucial. Conoce dónde ver el partido en vivo online por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Con una contundente victoria de 5-1 ante el Al Qadisiya en Hong Kong, el Al Ahli avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudí para enfrentarse al Al Nassr. El encuentro tuvo un inicio prometedor para el equipo de Míchel, que se adelantó con un gol de Gastón Álvarez, pero el Al Ahli no tardó en imponer su superioridad, dominando el partido gracias a su potencia ofensiva.

Con un rápido gol del marfileño Franck Kessié para igualar el marcador, el equipo despegó. En un breve lapso de tres minutos (del 28 al 31), Ivan Toney y Enzo Millot anotaron y establecieron una clara ventaja. La expulsión de Christopher Bonsu Baah, que cometió una dura entrada sobre Roger Ibañez, empeoró la situación del Al Qadisiya, dejándolos con diez hombres y casi sin opciones de remontada.

Dónde ver Al-Nassr vs. Al Ahli EN VIVO ONLINE por final de la Supercopa

El partido por la final de la Supercopa de Arabia Saudita entre Al Nassr vs. Al Ahli será transmitido en TV y streaming online en Estados Unidos y México en la siguientes señales oficiales:

País / Región Canal / Plataforma México Caliente TV Estados Unidos Fubo TV, Fox Sports

Alineaciones probables del Al-Nassr vs. Al Ahli

Al-Nassr (4-4-2): Krepski; Al-Boushail, Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed; Kingsley Coman, Alkhaibari, Brozovic, Wesley; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Entrenador: Jorge Jesus.

Al Ahli (4-2-3-1): Mendy; Abdulrahman, Demiral, Ibañez. Dams; Kessié, Millot, Al-Buraikan, Mahrez, Galeno; Ivan Toney. Entrenador: Mathhias Jaissie.

Fecha, hora, TV y online para ver la final Al-Nasse vs. Al-Ahli

Partido: Al Nassr FC Riyadh vs Al Ahli Jeddah

Fecha: sábado, 23 de agosto de 2025

Lugar: Hong Kong Stadium

Capacidad del estadio: 40000 espectadores