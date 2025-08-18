La Supercopa de Arabia Saudita 2025 trae un choque de alto nivel entre dos gigantes del fútbol asiático. El Al Nassr, con estrellas como Cristiano Ronaldo, João Félix y Kingsley Coman, se enfrentará al Al Ittihad, club que cuenta con Karim Benzema como figura principal. El encuentro corresponde a la semifinal del torneo, y promete ser uno de los partidos más esperados de la temporada.

El duelo se jugará el martes 19 de agosto de 2025 en el Al Awwal Park de Riad, donde ambos equipos buscarán la clasificación a la gran final. Por un lado, el Al Nassr llega con refuerzos de talla europea que fortalecen su plantilla; mientras que el Al Ittihad defenderá su condición de campeón de liga y Copa del Rey saudí.

Este enfrentamiento no solo es un choque deportivo, sino también un duelo individual entre dos leyendas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo vs. Karim Benzema, quienes se reencuentran ahora en suelo árabe tras años de rivalidad en Europa.

¿A qué hora se juega el Al Nassr vs. Al Ittihad?

El partido entre Al Nassr y Al Ittihad por la Supercopa de Arabia Saudita 2025 se disputará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas (local en Riad). A continuación, conoce los horarios en distintos países.

País / Región Horario México 06:00 a.m. Estados Unidos (EST) 08:00 a.m. España 14:00 p.m. Argentina 9:00 a.m. Chile 8:00 a.m. Colombia 7:00 a.m. Perú 7:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO?

El encuentro Al Nassr vs. Al Ittihad será transmitido en TV y streaming online en diferentes países a través de estas señales oficiales:

País / Región Canal / Plataforma México Caliente TV Estados Unidos Fubo TV, Fox Sports

Alineaciones probables de Al Nassr y Al Ittihad

Al Nassr: Al Aqidi; Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf; Ángelo, Brozovic, Wesley; Mané, Cristiano Ronaldo y João Félix.

Al Ittihad: Yousef; Mario Mitaj, Al Mousa, Al Nashri, Danilo Pereira; Bergwijn, Mateo Borrell, Aouar, Kanté, Diaby; Benzema.