El martes 28 de octubre de 2025, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentará al Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025, en un duelo que promete alto nivel y emoción. El conjunto del astro portugués llega con una impresionante racha de victorias y buscará mantener su dominio en el fútbol saudí.

El equipo de Ronaldo contará nuevamente con figuras de peso como Sadio Mané, Kingsley Coman y Joao Félix, quienes han sido claves en su rendimiento reciente. En frente estará el Al-Ittihad de Karim Benzema, acompañado por N’Golo Kanté y Fabinho, que buscarán cortar la buena racha del rival y avanzar en la competición.

¿A qué hora juega Al-Nassr vs Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025?

Estos son los horarios del partido entre Al-Nassr y Al-Ittihad según tu país:

México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos: 2:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 11:00 a.m. (Los Ángeles)

2:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 11:00 a.m. (Los Ángeles) España: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite Al-Nassr vs Al-Ittihad EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del partido Al-Nassr vs Al-Ittihad estará disponible en Brasil a través del Canal GOAT, mientras que en España se podrá ver por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

En otros países de Sudamérica y México, el encuentro podrá seguirse online mediante plataformas deportivas y coberturas minuto a minuto en medios digitales especializados.