La final soñada ya es una realidad. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz volverán a verse las caras en el Masters 1000 de Cincinnati en Ohio. (Foto: Composición Canva/Mag)
La final soñada ya es una realidad. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz volverán a verse las caras en el Masters 1000 de Cincinnati en Ohio. (Foto: Composición Canva/Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

después de que ambos superaran con facilidad sus respectivas semifinales del Abierto de Cincinnati en sets seguidos. El juego final se podrá ver en vivo por televisión y streaming online hoy, lunes 18 de agosto desde el P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center de Ohio, a partir de las 3:00 p.m. ET, 5:00 p.m. (Argentina), 9:00 p.m. en España.

Sinner, el vigente campeón, realizó una actuación impecable para vencer a Terence Atmane por 7-6 (7-4), 6-2 sin enfrentar un solo punto de quiebre. Alcaraz avanzó con una victoria por 6-4, 6-3 sobre Alexander Zverev, quien tuvo dificultades para soportar la humedad.

Los dos mejores del tenis se han enfrentado en las dos últimas finales de Grand Slam. Alcaraz triunfó en una épica final de cinco sets en Roland Garros, antes de que Sinner contraatacara con la victoria en Wimbledon.

Alcaraz lleva la delantera en su rivalidad este año, habiendo ganado en Roma y París, aunque Sinner se llevó el enfrentamiento más reciente en SW19.

El español y el italiano se enfrentan este martes 18 de agosto en una nueva definición del circuito ATP. (Fotos: AFP)
El español y el italiano se enfrentan este martes 18 de agosto en una nueva definición del circuito ATP. (Fotos: AFP)

Dónde ver, Alcaraz - Sinner EN VIVO ONLINE, final del Masters de Cincinnati

El duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la gran final del ATP Cincinnati 2025, se disputará el lunes 18 de agosto sobre las 15:00 hora local (21:00 hora peninsular española). El partido se podrá ver en directo por Movistar+, mientras que en Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+.

PaísesHorarioCanales TV
España21:00Movistar+
Reino Unido20:00Sky Sports Tennis
Estados Unidos (ET)3 pmTennis Channel
Estados Unidos (CT)2 pmTennis Channel
Estados Unidos (MT)1 pmTennis Channel
Estados Unidos (PT)12 pmTennis Channel
México1 pmTennis TV, DAZN
Costa Rica1 pmTennis TV, DAZN
El Salvador1 pmTennis TV, DAZN
Nicaragua1 pmTennis TV, DAZN
Honduras1 pmTennis TV, DAZN
Guatemala1 pmTennis TV, DAZN
Perú2 pmESPN, Disney +
Colombia2 pmESPN, Disney +
Ecuador2 pmESPN, Disney +
Panamá2 pmTennis TV, DAZN
Chile3 pmESPN, Disney +
Venezuela3 pmESPN, Disney +
Rep. Dominicana3 pmTennis TV, DAZN
Puerto Rico3 pmTennis TV, DAZN
Bolivia3 pmESPN, Disney +
Argentina4 pmESPN, Disney +
Paraguay4 pmESPN, Disney +
Uruguay4 pmESPN, Disney +

En total, Alcaraz lidera el cara a cara con un marcador global de 8-5, aunque la reciente derrota en la hierba de Londres seguramente perjudicó al joven murciano. Carlitos ahora tiene la oportunidad de dejar huella, aunque Jannik es el favorito en esta superficie, aunque la diferencia es muy pequeña.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC