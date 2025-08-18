Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentarán en una final por cuarta vez este año después de que ambos superaran con facilidad sus respectivas semifinales del Abierto de Cincinnati en sets seguidos. El juego final se podrá ver en vivo por televisión y streaming online hoy, lunes 18 de agosto desde el P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center de Ohio, a partir de las 3:00 p.m. ET, 5:00 p.m. (Argentina), 9:00 p.m. en España .

Sinner, el vigente campeón, realizó una actuación impecable para vencer a Terence Atmane por 7-6 (7-4), 6-2 sin enfrentar un solo punto de quiebre. Alcaraz avanzó con una victoria por 6-4, 6-3 sobre Alexander Zverev, quien tuvo dificultades para soportar la humedad.

Los dos mejores del tenis se han enfrentado en las dos últimas finales de Grand Slam. Alcaraz triunfó en una épica final de cinco sets en Roland Garros, antes de que Sinner contraatacara con la victoria en Wimbledon.

Alcaraz lleva la delantera en su rivalidad este año, habiendo ganado en Roma y París, aunque Sinner se llevó el enfrentamiento más reciente en SW19.

El español y el italiano se enfrentan este martes 18 de agosto en una nueva definición del circuito ATP. (Fotos: AFP)

Dónde ver, Alcaraz - Sinner EN VIVO ONLINE, final del Masters de Cincinnati

El duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la gran final del ATP Cincinnati 2025, se disputará el lunes 18 de agosto sobre las 15:00 hora local (21:00 hora peninsular española). El partido se podrá ver en directo por Movistar+, mientras que en Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+.

Países Horario Canales TV España 21:00 Movistar+ Reino Unido 20:00 Sky Sports Tennis Estados Unidos (ET) 3 pm Tennis Channel Estados Unidos (CT) 2 pm Tennis Channel Estados Unidos (MT) 1 pm Tennis Channel Estados Unidos (PT) 12 pm Tennis Channel México 1 pm Tennis TV, DAZN Costa Rica 1 pm Tennis TV, DAZN El Salvador 1 pm Tennis TV, DAZN Nicaragua 1 pm Tennis TV, DAZN Honduras 1 pm Tennis TV, DAZN Guatemala 1 pm Tennis TV, DAZN Perú 2 pm ESPN, Disney + Colombia 2 pm ESPN, Disney + Ecuador 2 pm ESPN, Disney + Panamá 2 pm Tennis TV, DAZN Chile 3 pm ESPN, Disney + Venezuela 3 pm ESPN, Disney + Rep. Dominicana 3 pm Tennis TV, DAZN Puerto Rico 3 pm Tennis TV, DAZN Bolivia 3 pm ESPN, Disney + Argentina 4 pm ESPN, Disney + Paraguay 4 pm ESPN, Disney + Uruguay 4 pm ESPN, Disney +

En total, Alcaraz lidera el cara a cara con un marcador global de 8-5, aunque la reciente derrota en la hierba de Londres seguramente perjudicó al joven murciano. Carlitos ahora tiene la oportunidad de dejar huella, aunque Jannik es el favorito en esta superficie, aunque la diferencia es muy pequeña.