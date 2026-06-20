Este sábado 20 de junio hay un gran partido para ver. Estoy hablando del Alemania - Costa de Marfil por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. El vibrante duelo se disputará en el Estadio Toronto y no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Alemania - Costa de Marfil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 este sábado 20 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Posibles formaciones del Alemania - Costa de Marfil

Alemania: M. Neuer, J. Kimmich, J. Tah, Nico Schlotterbeck, N. Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, L. Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.

M. Neuer, J. Kimmich, J. Tah, Nico Schlotterbeck, N. Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, L. Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guela Doue, W. Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Nicolas Pepe, F. Kessie, S. Fofana, Y. Diomande, Elye Wahi y Bazoumana Toure.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Alemania - Costa de Marfil?

Este sábado 20 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: SportTV, Globo, GloboPlay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes