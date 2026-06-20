César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este sábado 20 de junio hay un gran partido para ver. Estoy hablando del por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. El vibrante duelo se disputará en el Estadio Toronto y no te lo puedes perder. Por ese motivo, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Alemania - Costa de Marfil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 este sábado 20 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm                
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Posibles formaciones del Alemania - Costa de Marfil
  • Alemania: M. Neuer, J. Kimmich, J. Tah, Nico Schlotterbeck, N. Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, L. Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.
  • Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guela Doue, W. Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Nicolas Pepe, F. Kessie, S. Fofana, Y. Diomande, Elye Wahi y Bazoumana Toure.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Alemania - Costa de Marfil?

Este sábado 20 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania - Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: SportTV, Globo, GloboPlay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
DIRECTV, TYC SPORTS, GOL CARACOL, ESPN y TELEMUNDO EN VIVO — ver partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, TyC Sports, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, Telefe, RCN, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE "DFB TEAM EN" EN FACEBOOK DE DFBTeamEN)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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