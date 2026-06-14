Tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, Alemania vuelve a una Copa del Mundo con la presión de demostrar que sigue perteneciendo a la élite del fútbol internacional. La Mannschaft debutará este domingo 14 de junio frente a Curazao en la primera jornada del Grupo E del Mundial FIFA 2026, en un partido que se disputará en el NRG Stadium de Houston desde la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT y 11:00 horas del Tiempo de Centro de México).

Julian Nagelsmann afronta en Estados Unidos el desafío más importante de su carrera. A sus 38 años, el seleccionador alemán lidera una profunda renovación generacional encabezada por Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz, futbolistas llamados a devolver a Alemania el protagonismo perdido tras los decepcionantes desempeños en Rusia 2018 y Catar 2022. La experiencia seguirá recayendo sobre Manuel Neuer, único superviviente del equipo campeón del mundo en Brasil 2014 y dispuesto a disputar el quinto Mundial de su trayectoria.

Curazao, por su parte, aterriza en el torneo como una de las historias más singulares de esta Copa del Mundo. La nación caribeña se convirtió en el país más pequeño en clasificarse al Mundial 2026 y afrontará el primer partido mundialista de su historia bajo la conducción de Dick Advocaat, el entrenador de mayor edad del campeonato. Con jugadores como Tahith Chong, Leandro Bacuna y Jürgen Locadia, los caribeños intentarán desafiar los pronósticos frente a uno de los gigantes tradicionales del fútbol europeo.

El choque también podría empezar a marcar el equilibrio de fuerzas dentro de un Grupo E que completan Ecuador y Costa de Marfil. Mientras Alemania necesita comenzar con una victoria para reforzar su candidatura a los octavos de final, Curazao buscará aprovechar el escenario más importante de su historia para protagonizar una de las primeras sorpresas del Mundial.

A continuación, revisa dónde ver el Alemania vs. Curazao EN VIVO por televisión abierta, cable y plataformas de streaming en Estados Unidos, España, México y Latinoamérica.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?

La oferta digital será especialmente amplia para seguir el debut de Alemania en la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados podrán ver el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras mediante las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión del torneo en cada territorio. España contará con RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España; mientras que en Estados Unidos estarán disponibles FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En territorio español, el partido también será emitido por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, una combinación que permitirá seguir el estreno de la Mannschaft tanto por televisión abierta como mediante servicios OTT. La cobertura incluirá programación previa y análisis posteriores al encuentro desde Houston.

Para la audiencia de Estados Unidos, FOX Network y Telemundo asumirán la transmisión lineal. Además, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio ofrecerán cobertura radial para quienes prefieran seguir el encuentro mediante audio en directo.

En Latinoamérica, DIRECTV Sports y DGO encabezarán la cobertura en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Chilevisión transmitirá el encuentro en señal abierta para Chile, mientras que Televen Inter hará lo propio en Venezuela. Paraguay contará con GEN y Trece, y la red de Tigo Sports llevará el partido a varios países de Centroamérica.

Canales y plataformas para ver Alemania vs. Curazao

País Canales TV Streaming México — ViX México Estados Unidos FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Paramount+ Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Colombia DIRECTV Sports Colombia DGO, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Perú DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Televen Inter DGO Bolivia Tigo Sports Bolivia Entel TV Costa Rica FOX FOX+ Guatemala Tigo Sports Guatemala — Honduras Tigo Sports Honduras — El Salvador Tigo Sports El Salvador — Nicaragua Tigo Sports Nicaragua — Panamá Tigo Sports Panamá — Paraguay GEN, Trece — Puerto Rico Telemundo NAICOM República Dominicana Pio Deportes — Brasil — CazéTV

Horarios para ver el partido Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

País Hora México 11:00 a.m. Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. Costa Rica 12:00 p.m. Guatemala 12:00 p.m. Honduras 12:00 p.m. El Salvador 12:00 p.m. Nicaragua 12:00 p.m. Panamá 1:00 p.m. Colombia 1:00 p.m. Ecuador 1:00 p.m. Perú 1:00 p.m. Venezuela 2:00 p.m. Bolivia 2:00 p.m. Chile 2:00 p.m. Paraguay 2:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. España 7:00 p.m.

Alineaciones probables del Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Alemania : Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann. Curazao : Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia.

: Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Curazao

Alemania vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos) / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de México

1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos) / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de México Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos Capacidad: 72,220 espectadores

72,220 espectadores Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)