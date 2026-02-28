La llamada alineación planetaria del 28 de febrero de 2026 es un fenómeno en el que seis planetas aparecerán agrupados en una misma franja del cielo, vistos desde la Tierra. No se trata de una fila perfecta en el espacio, sino de un efecto de perspectiva: los planetas estarán del mismo lado del Sol respecto a nuestra posición, lo que crea la impresión de un “desfile” en el firmamento.

Astrónomos y divulgadores la describen como un “desfile planetario” porque varios mundos cruzan al mismo tiempo la zona cercana a la eclíptica, la banda por donde se mueven Sol, Luna y planetas. La UNAM ha sido clara en que hablar de alineación perfecta es impreciso: es una ilusión óptica, no un acomodo en línea recta con efectos sobre la Tierra.

Seis planetas se podrán alinear en un desfile planetaria el próximo sábado 28 de febrero. Conoce los horarios y dónde ver este espectáculo astronómico. (Foto de Buradaki para Shutterstock.com)

Fecha, hora y dónde mirar desde México

Para México, la fecha clave es el 28 de febrero de 2026, cuando los seis planetas ocuparán un sector de alrededor de 175 grados del cielo, según cálculos del portal especializado Star Walk. La NASA también ubica este alineamiento como uno de los eventos astronómicos más destacados del año, visible después del atardecer.

En territorio mexicano, el mejor momento para observar será durante la primera hora posterior a la puesta del Sol, es decir, aproximadamente entre 30 y 60 minutos después del ocaso, cuando el cielo comienza a oscurecer y los planetas más brillantes destacan sobre el horizonte. Esto suele coincidir con poco después de las 19:30 horas en gran parte del país, aunque puede variar algunos minutos según la ciudad y la fecha exacta.

Los especialistas recomiendan buscar un lugar con horizonte oeste despejado, sin edificios altos, cerros o árboles que bloqueen la vista, ya que varios de los planetas estarán muy bajos sobre esa zona del cielo.

Dónde y a qué hora ver la Alineación Planetaria EN VIVO en México

Esta tabla usa franjas horarias y direcciones generales que aplican de forma similar en todo México, con ligeros ajustes según latitud y huso (Noroeste, Pacífico, Centro, Sureste). Para un artículo periodístico o guía divulgativa suele ser suficiente; para datos de precisión (alturas en grados, etc.) habría que calcularlos con software por ciudad.

Husos/ciudades de referencia Hora sugerida de observación (aprox.) Planetas visibles a simple vista Planetas que requieren óptica Zona del cielo a observar Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Torreón 18:45–19:45 h (local), alrededor de 30–60 min tras la puesta de Sol Venus, Júpiter, Saturno y eventualmente Mercurio si el horizonte oeste está muy despejado. Urano y Neptuno con binoculares/telescopio. Mercurio–Venus–Saturno–Neptuno muy bajos hacia el

oeste/suroeste

; Urano algo más alto al

suroeste

; Júpiter alto hacia el

este–sureste

, junto a la Luna. CDMX, Guadalajara, León, Querétaro, Puebla, Morelia 19:00–19:30 h tiempo del centro, alrededor de una hora después de la puesta de Sol. Venus, Júpiter, Saturno y posiblemente Mercurio a simple vista en cielos despejados. Urano y Neptuno con binoculares o telescopio. Alineación en arco de

oeste a este

: Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno muy cerca del horizonte

oeste/suroeste

; Urano al

suroeste

algo más alto; Júpiter brillante hacia el

este

junto a la Luna. Tijuana, Ensenada, La Paz, Mazatlán, Tepic, Manzanillo, Acapulco 18:30–19:30 h (local), 30–60 min tras el ocaso; en el noroeste el Sol se pone más tarde. Venus y Júpiter destacarán; Saturno y Mercurio serán visibles con horizonte limpio. Urano y Neptuno con óptica. Misma estructura: grupo de planetas bajo en

oeste/suroeste

(Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno), Urano más alto al

suroeste

, Júpiter alto hacia el

este–sureste

; Luna cerca de Júpiter. Oaxaca, Tuxtla, Veracruz, Villahermosa, Mérida, Cancún 18:45–19:45 h (local), dentro de la primera hora tras el ocaso. Venus, Júpiter y Saturno visibles; Mercurio posible si el cielo es muy limpio cerca del horizonte. Urano y Neptuno con binoculares/telescopio. Arco planetario de

oeste a este

: Mercurio–Venus–Saturno–Neptuno en el bajo

oeste/suroeste

, Urano algo más alto al

suroeste

, Júpiter al

este–sureste

junto a la Luna brillante.

Alineación planetaria 2026: descubre dónde y cómo mirar los 6 planetas alineados este 28 de febrero en México. Te damos el horario y los puntos clave para disfrutar este evento astronómico único. | Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini / Composición GEC

Qué planetas se verán y con qué equipo

La alineación del 28 de febrero estará formada por Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter . No todos se verán igual ni con la misma facilidad; algunos se podrán observar a simple vista y otros requerirán equipo óptico básico.

Mercurio: Será visible muy bajo sobre el horizonte oeste, durante un periodo corto después del atardecer; es uno de los más difíciles por su cercanía aparente al Sol.

Venus: Será el punto más brillante en el cielo occidental, el primero en llamar la atención incluso desde zonas urbanas con contaminación lumínica.

Saturno: Se verá también hacia el oeste, cerca de Venus y Mercurio, con un brillo amarillento y estable, aunque a baja altura.

Júpiter: Destacará hacia el sureste o sur, alto en el cielo y cercano a la Luna, siendo el planeta más llamativo de todo el conjunto.

Urano: Estará más alto en el cielo occidental; su brillo es tenue, por lo que necesitarás binoculares o un telescopio pequeño.

Neptuno: Será el más complicado; solo se verá con telescopio o binoculares potentes, muy bajo en el oeste.

En resumen, desde México la mayoría de las personas podrá identificar claramente cuatro planetas (Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter) sin instrumentos, mientras que Urano y Neptuno exigirán equipo y cielos oscuros.

Consejos prácticos para observar desde México

Para aprovechar al máximo el fenómeno, los astrónomos recomiendan planear con anticipación el lugar de observación y la hora exacta. Un ejemplo sencillo: elegir una azotea, mirador o explanada con vista despejada hacia el oeste y sur, lejos de luces intensas de avenidas o centros comerciales. Algunos consejos clave:

Llega al punto de observación antes del atardecer para ubicar el horizonte y adaptarte a la oscuridad poco a poco.

Comienza a observar unos 30 minutos después de que el Sol se oculte, empezando por Venus y Júpiter, que serán las “guías” más brillantes.

Usa binoculares sencillos (por ejemplo, 7x50 o 10x50) para intentar localizar Urano y Neptuno, siempre evitando apuntar cerca del Sol si aún hay claridad.

Si vas con menores de edad, explícales la diferencia entre estrellas y planetas: las estrellas titilan, los planetas emiten un brillo más constante.​

Datos generales del evento para México

Fecha principal: sábado 28 de febrero de 2026.

Planetas implicados: Mercurio, Venus, Saturno, Urano, Neptuno y Júpiter.

Momento recomendado: entre 30 y 60 minutos después de la puesta de Sol local; en el centro de México, varias fuentes indican una ventana alrededor de 19:00–19:30 h tiempo del centro (aprox. una hora tras la puesta de Sol).

Zona del cielo: Oeste / suroeste, muy bajos: Mercurio y Venus, junto con Saturno y Neptuno. Suroeste algo más alto: Urano. Este–sureste, alto y muy brillante: Júpiter, cerca de una Luna casi llena.

Dificultad: A simple vista: Venus, Júpiter, Saturno, y en cielos limpios también Mercurio. Con binoculares/telescopio: Urano y Neptuno.

Para un público mexicano que viva en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, será posible ver el fenómeno, aunque la contaminación lumínica puede dificultar los astros más débiles; un viaje corto hacia zonas periféricas incrementa mucho las probabilidades de distinguir más planetas.