El Clásico Nacional entre América vs Chivas en vivo se juega este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:15 p.m. (CDMX) desde el Estadio Ciudad de los Deportes. (Foto: Composición Mag)
El Clásico Nacional de 2025 se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, y se espera un enfrentamiento lleno de tensión entre el América vs. Chivas de Guadalajara, este sábado 13 de septiembre a partir de las 9:15 p.m. (CDMX) por la Jornada 8 del Apertura de la Liga MX. Por un lado, las Águilas ocupan el segundo lugar en el torneo Apertura y está invicto, mientras que El Rebaño viene pasando por un momento complicado bajo el mando de Gabriel Milito. Conoce dónde y cómo ver por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Revisa en qué canales ver el partido de América vs. Chivas Guadalajara por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.
Revisa en qué canales ver el partido de América vs. Chivas Guadalajara por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por la Liga MX?

El Canal 5 de Televisa transmite el clásico nacional entre América vs. Chivas en vivo online desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay.

  • Canales 105 SD y 605 HD de Dish
  • Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
  • Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
  • Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
  • Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN en vivo, América - Chivas GRATIS por TV y Online?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izz, para poder ver el partido entre América vs. Chivas de Guadalajara en vivo y gratis. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

Si quieres ver TUDN en Estados Unidos, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido América vs. León por la Liguilla MX 2025.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DirecTV

¿Dónde ver TV Azteca EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por TV y Streaming Online?

TV Azteca se encargará de transmitir el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Fecha, hora, TV y online para ver el clásico América vs. Chivas

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Hora: 21:15 (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium
América vs Guadalajara por el Apertura 2025 de la Liga MX
Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
