El Clásico Nacional de 2025 se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, y se espera un enfrentamiento lleno de tensión entre el América vs. Chivas de Guadalajara, este sábado 13 de septiembre a partir de las 9:15 p.m. (CDMX) por la Jornada 8 del Apertura de la Liga MX. Por un lado, las Águilas ocupan el segundo lugar en el torneo Apertura y está invicto, mientras que El Rebaño viene pasando por un momento complicado bajo el mando de Gabriel Milito. Conoce dónde y cómo ver por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por la Liga MX?
El Canal 5 de Televisa transmite el clásico nacional entre América vs. Chivas en vivo online desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 de Total Play
¿Dónde ver TUDN en vivo, América - Chivas GRATIS por TV y Online?
TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izz, para poder ver el partido entre América vs. Chivas de Guadalajara en vivo y gratis. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
Si quieres ver TUDN en Estados Unidos, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido América vs. León por la Liguilla MX 2025.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
¿Dónde ver TV Azteca EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por TV y Streaming Online?
TV Azteca se encargará de transmitir el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
Fecha, hora, TV y online para ver el clásico América vs. Chivas
- Fecha: Sábado 13 de septiembre
- Hora: 21:15 (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium