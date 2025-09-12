El Clásico Nacional de 2025 se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, y se espera un enfrentamiento lleno de tensión entre el América vs. Chivas de Guadalajara, este sábado 13 de septiembre a partir de las 9:15 p.m. (CDMX) por la Jornada 8 del Apertura de la Liga MX . Por un lado, las Águilas ocupan el segundo lugar en el torneo Apertura y está invicto, mientras que El Rebaño viene pasando por un momento complicado bajo el mando de Gabriel Milito. Conoce dónde y cómo ver por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Revisa en qué canales ver el partido de América vs. Chivas Guadalajara por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por la Liga MX?

El Canal 5 de Televisa transmite el clásico nacional entre América vs. Chivas en vivo online desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN en vivo, América - Chivas GRATIS por TV y Online?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izz, para poder ver el partido entre América vs. Chivas de Guadalajara en vivo y gratis. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Si quieres ver TUDN en Estados Unidos, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido América vs. León por la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

¿Dónde ver TV Azteca EN VIVO GRATIS, América vs. Chivas por TV y Streaming Online?

TV Azteca se encargará de transmitir el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Fecha, hora, TV y online para ver el clásico América vs. Chivas

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Hora: 21:15 (Tiempo del Centro de México)

Estadio: Ciudad de los Deportes

TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC