¿Quieres ver al América vs. Necaxa en vivo gratis por TV abierta? Entérate de los horarios y canales online para seguir el Clausura 2026 de la Liga MX. ¡No te pierdas a las Águilas en directo por señal nacional! | Crédito: Club América / Club Necaxa / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
¡La emoción de la Liga MX no se detiene y este sábado 31 de enero las Águilas del América se enfrentan al Necaxa en un duelo electrizante por el Clausura 2026! Si vives en México o Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de la acción en el Estadio Ciudad de los Deportes, la cita es a las 5:00 PM ET / 4:00 PM (Tiempo del Centro de CDMX) / 2:00 PM PT. Para disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, podrás sintonizar el encuentro tanto por señal abierta como por streaming. Este choque de liguilla promete ser histórico, enfrentando a dos escuadras que buscan el pase a la siguiente ronda tras una fase regular impecable. ¡Prepara la botana y apoya a tu equipo favorito en esta jornada decisiva del fútbol azteca!

Dónde ver el partido América — Necaxa EN VIVO por TV y Online

El partido América — Necaxa, correspondiente por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se jugará este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX, 16:00 hrs). A continuación, la tabla con los canales de TV y plataformas de streaming online para ver el encuentro, priorizando las regiones solicitadas:

RegiónCanal de TV / Plataforma de Streaming
MéxicoCanal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable) y ViX (Streaming)
Estados UnidosUnivision (TV Abierta) y Univison NOW (Streaming)
Centroamérica y CaribeTUDN (TV Cable) / ViX (Streaming)
SudaméricaSin Transmisión Definida
España y EuropaSin Transmisión Definida
  • ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.
  • Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.

¿A qué hora juega América — Necaxa por cuartos de final de la Liga MX?

Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 4 del Clausura 2026 entre Club América y Necaxa este sábado 31 de enero desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX).

País / CiudadZona Horaria (UTC)Hora de Inicio (Sábado 29 Nov)
Ciudad de MéxicoUTC-616:00 hrs
Los Ángeles (PT)UTC-814:00 hrs
Nueva York (ET)UTC-517:00 hrs
PanamáUTC-517:00 hrs
San José, Costa RicaUTC-616:00 hrs
San Salvador, El SalvadorUTC-616:00 hrs
Bogotá, ColombiaUTC-517:00 hrs
Lima, PerúUTC-517:00 hrs
Quito, EcuadorUTC-517:00 hrs
Caracas, VenezuelaUTC-418:00 hrs
La Paz, BoliviaUTC-418:00 hrs
Santiago, ChileUTC-319:00 hrs
Buenos Aires, ArgentinaUTC-319:00 hrs
Montevideo, UruguayUTC-319:00 hrs
Madrid, EspañaUTC+122:00 hrs

Alineaciones posibles del América vs. Necaxa por el Clausura 2026 de la Liga MX

Club América: Luis Malagón; Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes Romero, Kevin Álvarez; Rodrigo Dourado; Brian Rodríguez, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Víctor Dávila.

Necaxa: Ezequiel Unsain; Emilio Lara Contreras, Alexis Francisco Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón; Kevin Facundo Gutiérrez; Kevin Rosero, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Ricardo Saúl Monreal Morales; Eduardo Aguirre.

SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

