¡La emoción de la Liga MX no se detiene y este sábado 31 de enero las Águilas del América se enfrentan al Necaxa en un duelo electrizante por el Clausura 2026! Si vives en México o Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de la acción en el Estadio Ciudad de los Deportes, la cita es a las 5:00 PM ET / 4:00 PM (Tiempo del Centro de CDMX) / 2:00 PM PT . Para disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, podrás sintonizar el encuentro tanto por señal abierta como por streaming. Este choque de liguilla promete ser histórico, enfrentando a dos escuadras que buscan el pase a la siguiente ronda tras una fase regular impecable. ¡Prepara la botana y apoya a tu equipo favorito en esta jornada decisiva del fútbol azteca!

Dónde ver el partido América — Necaxa EN VIVO por TV y Online

El partido América — Necaxa, correspondiente por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se jugará este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX, 16:00 hrs) . A continuación, la tabla con los canales de TV y plataformas de streaming online para ver el encuentro, priorizando las regiones solicitadas:

Región Canal de TV / Plataforma de Streaming México Canal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable) y ViX (Streaming) Estados Unidos Univision (TV Abierta) y Univison NOW (Streaming) Centroamérica y Caribe TUDN (TV Cable) / ViX (Streaming) Sudamérica Sin Transmisión Definida España y Europa Sin Transmisión Definida

ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.

es la plataforma que suele concentrar los derechos de fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar. Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.

¿A qué hora juega América — Necaxa por cuartos de final de la Liga MX?

Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 4 del Clausura 2026 entre Club América y Necaxa este sábado 31 de enero desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX).

País / Ciudad Zona Horaria (UTC) Hora de Inicio (Sábado 29 Nov) Ciudad de México UTC-6 16:00 hrs Los Ángeles (PT) UTC-8 14:00 hrs Nueva York (ET) UTC-5 17:00 hrs Panamá UTC-5 17:00 hrs San José, Costa Rica UTC-6 16:00 hrs San Salvador, El Salvador UTC-6 16:00 hrs Bogotá, Colombia UTC-5 17:00 hrs Lima, Perú UTC-5 17:00 hrs Quito, Ecuador UTC-5 17:00 hrs Caracas, Venezuela UTC-4 18:00 hrs La Paz, Bolivia UTC-4 18:00 hrs Santiago, Chile UTC-3 19:00 hrs Buenos Aires, Argentina UTC-3 19:00 hrs Montevideo, Uruguay UTC-3 19:00 hrs Madrid, España UTC+1 22:00 hrs

Alineaciones posibles del América vs. Necaxa por el Clausura 2026 de la Liga MX

Club América: Luis Malagón; Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes Romero, Kevin Álvarez; Rodrigo Dourado; Brian Rodríguez, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Víctor Dávila.

Necaxa: Ezequiel Unsain; Emilio Lara Contreras, Alexis Francisco Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón; Kevin Facundo Gutiérrez; Kevin Rosero, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Ricardo Saúl Monreal Morales; Eduardo Aguirre.