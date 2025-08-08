Tiempos de redención. Luego de una penosa actuación en la Leagues Cup, América y Querétaro buscan recuperar el camino del triunfo en el duelo que ambos protagonizarán este sábado 9 de agosto, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (9 pm ET / 6 pm PT) , por la Jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. El árbitro designado para impartir justicia será el colegiado Adonai Escobedo González. Para ver el partido en vivo y gratis, aquí te contamos los canales de televisión en señal abierta y streaming online que estarán disponibles en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil desde México y Estados Unidos.

¿Dónde ver América vs. Querétaro EN VIVO ONLINE por Liga MX desde México?

El Canal 5 de Televisa Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el juego entre Club América y Gallos Blancos de Querétaro. Esa misma señal se verá por los cableoperadores como SKY (Canal 1105), Dish (Canal 105), Izzi (Canal 105), Star TV (Canal 105) y Totalplay (Canal 5).

Asimismo, los suscriptores de TUDN en México verán el partido América vs. Querétaro por SKY (Canal 1547), Izzi (Canal 501), Star TV (Canal 510) y Totalplay (503).

ViX Premium, por su parte, llevará las imágenes del mismo por streaming.

¿Cómo ver América vs. Querétaro EN VIVO ONLINE por Liga MX desde EE.UU.?

Los comunidad latina que reside en los Estados Unidos también contará con la cobertura exclusiva del partido América vs. Querétaro por TUDN USA y Univision. Deberás revisar la grilla de canales en cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimum, Spectrum o Xfinity. Otra forma de verlo online será vía TUDN App y Univisión NOW.

Fecha, hora y TV para ver Club América vs. Querétaro

Consulta los datos claves para ver el partido entre Club América vs. Querétaro por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

Partido : Club América vs. Querétaro FC

: Club América vs. Querétaro FC Día : Sábado 9 de agosto

: Sábado 9 de agosto Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes de CDMX, México

: Estadio Ciudad de los Deportes de CDMX, México Horario: 7 pm en CDMX; 9 pm ET / 6 pm PT