Este domingo 2 de agosto las Águilas del América se enfrentan al Santos Laguna en un duelo imperdible por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Si resides en México o Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de la acción en el Estadio Banorte de la CDMX, la cita es a las 7:00 PM ET / 5:00 PM (Tiempo del Centro de CDMX) / 4:00 PM PT . Para disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, podrás sintonizar el compromiso tanto por señal abierta como por streaming.

Transmisión en directo del encuentro entre Club América y Santos Laguna por la Liga MX a través de las pantallas de Canal 5 y TUDN en televisión abierta. | Crédito: Club América / Facebook / Composición Mag

Dónde ver el partido América — Santos EN VIVO por TV y Online

El partido América — Santos , correspondiente por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte (CDMX, 17:00 hrs) . A continuación, la tabla con los canales de TV y plataformas de streaming online para ver el encuentro, priorizando las regiones solicitadas:

Región Canal de TV / Plataforma de Streaming México Canal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable); ViX y Layvtime (Streaming) Estados Unidos TUDN USA (TV Cable) y ViX (Streaming) Centroamérica y Caribe TUDN (TV Cable) Sudamérica Sin Transmisión Definida España y Europa Sin Transmisión Definida

ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.

es la plataforma que suele concentrar los derechos de fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar. Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.

¿A qué hora juega América — Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 3 del Apertura 2026 entre Club América y Club Santos Laguna este domingo 2 de agosto desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).

País / Ciudad Zona Horaria (UTC) Hora de Inicio (Domingo 02 Ago) Ciudad de México UTC-6 17:00 hrs Los Ángeles (PT) UTC-8 16:00 hrs Nueva York (ET) UTC-5 19:00 hrs Panamá UTC-5 18:00 hrs San José, Costa Rica UTC-6 17:00 hrs San Salvador, El Salvador UTC-6 17:00 hrs Bogotá, Colombia UTC-5 18:00 hrs Lima, Perú UTC-5 18:00 hrs Quito, Ecuador UTC-5 18:00 hrs Caracas, Venezuela UTC-4 19:00 hrs La Paz, Bolivia UTC-4 19:00 hrs Santiago, Chile UTC-3 19:00 hrs Buenos Aires, Argentina UTC-3 20:00 hrs Montevideo, Uruguay UTC-3 20:00 hrs Madrid, España UTC+1 01:00 hrs del 03/08

Plantillas del Club América y Santos Laguna alineadas previa al partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Revise los horarios locales por país y la guía de canales para seguir la transmisión. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC / Ronie Bautista

Alineaciones posibles del América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX

Club América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez Del Castillo, Cristian Borja, Miguel Vázquez; Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Icarus, Raphael Veiga; Isaías Violante, Henry Martín.

Club Santos Laguna: Carlos Acevedo; Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Mauricio Cuevas; Salvador Mariscal, Carlos Gruezo, Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo; Lucas Di Yorio.