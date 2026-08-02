Este domingo 2 de agosto las Águilas del América se enfrentan al Santos Laguna en un duelo imperdible por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Si resides en México o Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de la acción en el Estadio Banorte de la CDMX, la cita es a las 7:00 PM ET / 5:00 PM (Tiempo del Centro de CDMX) / 4:00 PM PT. Para disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, podrás sintonizar el compromiso tanto por señal abierta como por streaming.
Dónde ver el partido América — Santos EN VIVO por TV y Online
El partido América — Santos , correspondiente por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte (CDMX, 17:00 hrs). A continuación, la tabla con los canales de TV y plataformas de streaming online para ver el encuentro, priorizando las regiones solicitadas:
|Región
|Canal de TV / Plataforma de Streaming
|México
|Canal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable); ViX y Layvtime (Streaming)
|Estados Unidos
|TUDN USA (TV Cable) y ViX (Streaming)
|Centroamérica y Caribe
|TUDN (TV Cable)
|Sudamérica
|Sin Transmisión Definida
|España y Europa
|Sin Transmisión Definida
- ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.
- Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.
¿A qué hora juega América — Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?
Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 3 del Apertura 2026 entre Club América y Club Santos Laguna este domingo 2 de agosto desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).
|País / Ciudad
|Zona Horaria (UTC)
|Hora de Inicio (Domingo 02 Ago)
|Ciudad de México
|UTC-6
|17:00 hrs
|Los Ángeles (PT)
|UTC-8
|16:00 hrs
|Nueva York (ET)
|UTC-5
|19:00 hrs
|Panamá
|UTC-5
|18:00 hrs
|San José, Costa Rica
|UTC-6
|17:00 hrs
|San Salvador, El Salvador
|UTC-6
|17:00 hrs
|Bogotá, Colombia
|UTC-5
|18:00 hrs
|Lima, Perú
|UTC-5
|18:00 hrs
|Quito, Ecuador
|UTC-5
|18:00 hrs
|Caracas, Venezuela
|UTC-4
|19:00 hrs
|La Paz, Bolivia
|UTC-4
|19:00 hrs
|Santiago, Chile
|UTC-3
|19:00 hrs
|Buenos Aires, Argentina
|UTC-3
|20:00 hrs
|Montevideo, Uruguay
|UTC-3
|20:00 hrs
|Madrid, España
|UTC+1
|01:00 hrs del 03/08
Alineaciones posibles del América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX
Club América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez Del Castillo, Cristian Borja, Miguel Vázquez; Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Icarus, Raphael Veiga; Isaías Violante, Henry Martín.
Club Santos Laguna: Carlos Acevedo; Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Mauricio Cuevas; Salvador Mariscal, Carlos Gruezo, Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo; Lucas Di Yorio.