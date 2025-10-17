Tenemos un nuevo Clásico Joven, esta vez por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Desde Estados Unidos, conoce dónde podrás mirar el juego de América vs. Cruz Azul, que se verán las caras desde el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo imperdible entre el número 2 y el número 4 del campeonato local hasta la fecha. Además, te dejo con los horarios en cada ciudad de EE.UU. para que sigas este duelo desde el primer minuto, sin perderte un solo detalle.

Recordemos que el América viene de golear 3-0 a Santos Laguna y gracias al empate 1-1 de Cruz Azul de visitante ante Tigres, las ‘Águilas’ han saltado al segundo lugar del campeonato con 27 unidades, dos puntos más que la ‘Máquina Cementera’, que espera recuperarse para intentar terminar lo más alto posible en la tabla de cara a los playoffs.

¿A qué hora ver América vs. Cruz Azul EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del juego América vs. Cruz Azul EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 11:05 p.m. ET o 8:05 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 11:05 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:05 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 9:05 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:05 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul EN VIVO desde Estados Unidos?

Para seguir la transmisión de América vs. Cruz Azul EN VIVO desde Estados Unidos será a través de la señal de TUDN USA, única opción disponible para seguir el juego de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Además, si quieres seguirlo en streaming será mediante la plataforma ViX, que también cuenta con un costo de suscripción en Estados Unidos.

América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco, Rotondi; Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero; Gabriel Fernández.

