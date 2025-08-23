El América Femenil vs. FC Barcelona Femenil será uno de los partidos más esperados del fin de semana en el fútbol internacional. El amistoso se jugará este domingo 24 de agosto desde las 12:00 p.m. (hora de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX). El duelo reúne a las Águilas, actuales campeonas del fútbol mexicano, frente al equipo culé, considerado el mejor club femenino del mundo y vigente campeón de Europa. Un choque de alto nivel que busca acercar el fútbol femenino a más aficionados y que contará con transmisión en vivo por televisión y streaming.
¿Dónde ver América vs. FC Barcelona Femenil EN VIVO en México?
En México, la señal oficial del amistoso será de TUDN, disponible en diferentes cableoperadores, y el streaming online a través de ViX Premium.
TUDN (TV de paga)
- Total Play: Canal 503
- SKY: Canales 547 y 1547
- Izzi: Canales 501 y 890
- Megacable y Dish (según programación local)
Streaming online
- ViX Premium
América vs. Barcelona Femenil EN VIVO en Estados Unidos
En territorio estadounidense, el encuentro se podrá ver en TUDN USA y por varias plataformas de streaming.
TV (cable):
- Dish Latino: Canal 856
- Spectrum: Canal 444
- DIRECTV: Canal 464
Streaming
- TUDN App
- ViX
- Univisión NOW
- Univision
- CBS Sports Network
- fuboTV
Horarios del partido América vs. FC Barcelona Femenil, país por país
- México (CDMX): 12:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 2:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 11:00 a.m.
- España: 20:00 p.m.
- Argentina: 14:00 p.m.
- Colombia: 12:00 p.m.
Ficha del partido
- Partido: América Femenil vs. FC Barcelona Femenil
- Competencia: Amistoso internacional
- Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
- Hora: 12:00 p.m. (Hora México)
- Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX