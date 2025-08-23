El América Femenil vs. FC Barcelona Femenil será uno de los partidos más esperados del fin de semana en el fútbol internacional. El amistoso se jugará este domingo 24 de agosto desde las 12:00 p.m. (hora de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX). El duelo reúne a las Águilas, actuales campeonas del fútbol mexicano, frente al equipo culé, considerado el mejor club femenino del mundo y vigente campeón de Europa. Un choque de alto nivel que busca acercar el fútbol femenino a más aficionados y que contará con transmisión en vivo por televisión y streaming.

¿Dónde ver América vs. FC Barcelona Femenil EN VIVO en México?

En México, la señal oficial del amistoso será de TUDN, disponible en diferentes cableoperadores, y el streaming online a través de ViX Premium.

TUDN (TV de paga)

Total Play: Canal 503

SKY: Canales 547 y 1547

Izzi: Canales 501 y 890

Megacable y Dish (según programación local)

Streaming online

ViX Premium

América vs. Barcelona Femenil EN VIVO en Estados Unidos

En territorio estadounidense, el encuentro se podrá ver en TUDN USA y por varias plataformas de streaming.

TV (cable):

Dish Latino: Canal 856

Spectrum: Canal 444

DIRECTV: Canal 464

Streaming

TUDN App

ViX

Univisión NOW

Univision

CBS Sports Network

fuboTV

Horarios del partido América vs. FC Barcelona Femenil, país por país

México (CDMX): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (ET): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (PT): 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 20:00 p.m.

20:00 p.m. Argentina: 14:00 p.m.

14:00 p.m. Colombia: 12:00 p.m.

Ficha del partido

Partido: América Femenil vs. FC Barcelona Femenil

América Femenil vs. FC Barcelona Femenil Competencia: Amistoso internacional

Amistoso internacional Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Hora: 12:00 p.m. (Hora México)

12:00 p.m. (Hora México) Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

