Este lunes 22 de junio, desde las 14:00 (hora local), la Selección Argentina disputará su segundo partido en la Copa del Mundo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, en un duelo clave donde el ganador se clasificará a los 16avos de final según el formato oficial del torneo definido por la FIFA. Para ver el partido para el público argentino, podrás hacerlo a través de la señal de las pantallas de Telefe, TV Pública, TyC Sports, Disney Plus y DSports , señales autorizadas para la transmisión de la competencia en el territorio argentino. Conoce qué otros canales y streaming online están disponibles para seguir la cobertura en todo el mundo.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO por TV abierta y streaming online?

El Argentina vs. Austria del Mundial 2026 se juega el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, con múltiples opciones de TV abierta, cable y streaming según el país, y horarios ya definidos para gran parte de América y Europa.

País / Región TV (señal tradicional) Streaming / OTT principales Argentina Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports Disney+ Premium, DGO, Flow, Mi Telefe, TyC Sports Play, Paramount+ Uruguay DSports (vía operadores locales) DSPORTS a través de DAZN (plataformas vinculadas) Chile DSports (operadores de TV de pago) DSPORTS a través de DAZN Paraguay TV de pago local con señal DSports (no se detalla un canal concreto) No se especifican plataformas puntuales en la fuente Bolivia TV de pago con señal internacional (no se detalla canal) No se especifican plataformas en la fuente Venezuela DSports DSPORTS a través de DAZN Perú DSports (operadores de TV de pago) DSPORTS a través de DAZN Colombia DSports DSPORTS a través de DAZN (incluye acceso completo al Mundial 2026) Ecuador DSports DSPORTS a través de DAZN México VIX Premium (Pase Mundial 2026) VIX (app y web) Estados Unidos (es) Telemundo (vía DirecTV y otros operadores) Fubo (prueba gratuita), apps de operadores que integren Telemundo Estados Unidos (ing) FOX (según DAZN; cobertura principal en inglés) Plataformas OTT que integran FOX Sports (ej. servicios de streaming de TV en vivo) España La 1 (RTVE) DAZN, RTVE Play

¿A qué hora juega Argentina vs. Austria HOY 22 de junio por el Mundial 2026?

El partido Argentina vs. Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 se juega el lunes 22 de junio de 2026, con hora base de 14:00 en Argentina, 11:00 en Ciudad de México y 19:00 en Madrid.

País / Región Ciudad / Referencia principal Hora local del partido Argentina Buenos Aires 14:00 Uruguay Montevideo 14:00 Paraguay Asunción 13:00 Chile Santiago 13:00 Bolivia La Paz 13:00 Venezuela Caracas 13:00 Perú Lima 12:00 Colombia Bogotá 12:00 Ecuador Quito 12:00 México Ciudad de México (zona centro) 11:00 México (Pacífico) Sonora, Chihuahua 12:00 México (Noroeste) Baja California 11:00 Estados Unidos (CDMX ref. Arlington) Arlington (Texas) 12:00 Estados Unidos (zona Este) Nueva York, Miami 13:00 Estados Unidos (zona Central) Chicago, Dallas 12:00 Estados Unidos (zona Montaña) Denver, Phoenix 11:00 Estados Unidos (zona Pacífico) Los Ángeles, Seattle 10:00 España Madrid 19:00 Alemania Berlín 19:00 Italia Roma 19:00 Francia París 19:00 Portugal Lisboa 18:00 Reino Unido Londres 18:00 Brasil Brasilia 14:00 Canadá Ottawa / Toronto 13:00 República Dominicana / Puerto Rico Santo Domingo / San Juan 13:00 Cuba / Haití La Habana / Puerto Príncipe 13:00 Panamá Ciudad de Panamá 12:00 Guatemala / Centroamérica (general) Ciudad de Guatemala 11:00

Posibles alineaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT : Lionel Scaloni

: Lionel Scaloni Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick