Tras las goleadas ante Bolivia y Burkina Faso, la Selección Argentina cerrará la fecha FIFA con un partido más que especial: el último de Leo con la celeste y blanca ante la Selección de Benín hoy, martes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas de Buenos Aires. ¿Quieres ver la despedida de Leo? A continuación, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming seguirán la cobertura en Argentina y diferentes partes del mundo .

La Selección Argentina de Lionel Scaloni abrió la fecha FIFA con dos goleadas que dejaron señales claras de renovación y recambio rumbo a los próximos grandes objetivos: la Copa América 2028 y el Mundial 2030. La Albiceleste superó 4-0 a Bolivia, y luego aplastó 7-0 a Burkina Faso.

El próximo amistoso de Argentina tendrá un condimento especial: Lionel Messi volverá a jugar en el país y podría despedirse definitivamente del público argentino. El Estadio Monumental se prepara para una noche cargada de emoción, con un homenaje al capitán que marcó una era irrepetible en la Selección.

Messi cierra un ciclo histórico con seis títulos: Mundial Sub-20 de 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024. A ese palmarés se suman 125 goles, récord absoluto con la camiseta albiceleste, y una conexión inigualable con una hinchada que lo vio pasar de promesa a leyenda.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO por TV y Streaming Online?

Argentina vs. Benín se juega el martes 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires . En territorio peruano, las opciones reportadas para seguir el amistoso son DIRECTV Sports / DGO, además de TyC Sports Internacional según disponibilidad del operador.

País o región TV / canal Streaming online Hora local Perú DIRECTV Sports; TyC Sports Internacional (según operador) DGO 18:00 Argentina Telefe, TyC Sports y TV Pública TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play 20:00 Chile DIRECTV Sports DGO; además se reportan opciones como Paramount+, DAZN y Prime Video según plan/plataforma 20:00 Colombia DIRECTV Sports DGO; también figuran Win Play, Paramount+, DAZN y Prime Video según el servicio contratado 18:00 Ecuador DIRECTV Sports DGO; también Paramount+ y DAZN, de acuerdo con la guía disponible 18:00 Uruguay DIRECTV Sports DGO; también Paramount+ y DAZN según plataforma 20:00 Venezuela DIRECTV Sports DGO; también Paramount+ y DAZN según plataforma 19:00 México y Centroamérica No se ha confirmado una señal lineal única para todos los territorios ViX Premium 17:00 en CDMX Estados Unidos Sin canal de TV tradicional confirmado en las guías consultadas ViX

; algunas guías también mencionan Prime Video. TUDN Radio tendrá cobertura radial 19:00 ET / 16:00 PT España M+ Liga de Campeones / Movistar Plus+ Movistar Plus+ 01:00 del miércoles 7 Brasil SporTV Globoplay 20:00

Para ver Argentina vs. Benín en Perú, el horario de inicio es a las 6:00 p. m.. La principal alternativa de televisión de paga es DIRECTV Sports, mientras que para seguirlo por internet la opción indicada es DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. También puede estar disponible mediante TyC Sports Internacional, pero dependerá de que tu cableoperador incluya esa señal en su paquete.

En Argentina, el encuentro tendrá una amplia distribución: se verá gratis por Telefe y TV Pública, y también por TyC Sports. Para dispositivos móviles, computadoras o smart TV, las plataformas habilitadas incluyen TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

En México y Centroamérica, la referencia más consistente es ViX Premium; en Estados Unidos, ViX aparece como la plataforma de streaming principal. Para España, la señal corresponde a la oferta de Movistar Plus+, con inicio a la 1:00 a. m. del miércoles 7 de octubre.