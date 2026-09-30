Lionel Messi lidera el ataque de la Selección Argentina en el duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. Consulta la programación, horarios locales y canales con señal abierta para ver el partido en vivo. | Crédito: Composición Mag
Lionel Messi lidera el ataque de la Selección Argentina en el duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. Consulta la programación, horarios locales y canales con señal abierta para ver el partido en vivo. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
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En el marco de la despedida de Lionel Messi en los amistosos correspondientes a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Canadá). Este compromiso marcará el inicio de una etapa de renovación absoluta para la Albiceleste tras el final de la pasada Copa del Mundo en el que se priorizará la obseravción de futbolistas jóvenes y ampliar las opciones del plantel pensando en este nuevo ciclo. Para ver el partido Argentina — Bolivia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver Argentina — Bolivia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / RegiónTV abierta / Cable / Satélite principalesPlataformas de streaming / Apps oficiales
México--Fanatiz
ArgentinaTyC Sports, TelefeTyC Sports Play, mitelefe
BoliviaFútbol CanalFanatiz
BrasilSporTVGloboplay
Chile--Fanatiz
Colombia--Fanatiz
Ecuador--Fanatiz
Paraguay--Fanatiz
Perú--Fanatiz
Uruguay--Fanatiz
Venezuela--Fanatiz
Centroamérica--Fanatiz
Estados UnidosTyC Sports Internacional, TUDN RadioFanatiz, fuboTV, ViX
España--Fanatiz

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Argentina — Bolivia por el amistoso internacional válido por fecha FIFA a través de la señal oficial de Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión del encuentro en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del enfrentamiento estará disponible en televisión por TyC Sports Internacional y TUDN Radio, mientras que Fanatiz, fuboTV y ViX ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como TyC Sports y Telefe, así como sus plataforma TyC Sports Play y mitelefe, respectivamente, emitirán el partido para el territorio argentino por lo que el resto de países de la región podrán verlo usando una VPN para conectarse a la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina — Bolivia HOY 29 de septiembre por amistoso?

El partido Argentina — Bolivia se juega a las 19:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / RegiónHora local del partido
México19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Este, ET)21:00 (9:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)20:00 (8:00 p. m.)
Estados Unidos (Montaña, MT)19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Pacífico, PT)18:00 (6:00 p. m.)
Canadá (Toronto / Ottawa)21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET
Argentina21:00 (9:00 p. m.)
Uruguay21:00 (9:00 p. m.)
Paraguay21:00 (9:00 p. m.)
Brasil (Brasilia)21:00 (9:00 p. m.)
Chile20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido
Bolivia20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido
Venezuela20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
Colombia19:00 (7:00 p. m.)
Ecuador19:00 (7:00 p. m.)
Perú19:00 (7:00 p. m.)
España (península)02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
Portugal / Reino Unido01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
Alemania / Italia / Francia / Croacia02:00 (2:00 a. m. del día siguiente)
Corea del Sur / Japón05:00 (5:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de Argentina — Bolivia

Argentina: Walter Benítez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Valentín Barco; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes (o Nico Paz); Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Valentín Carboni (o Lautaro Martínez).

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo;; Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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