En el marco de la despedida de Lionel Messi en los amistosos correspondientes a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Canadá) . Este compromiso marcará el inicio de una etapa de renovación absoluta para la Albiceleste tras el final de la pasada Copa del Mundo en el que se priorizará la obseravción de futbolistas jóvenes y ampliar las opciones del plantel pensando en este nuevo ciclo. Para ver el partido Argentina — Bolivia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver Argentina — Bolivia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- Fanatiz Argentina TyC Sports, Telefe TyC Sports Play, mitelefe Bolivia Fútbol Canal Fanatiz Brasil SporTV Globoplay Chile -- Fanatiz Colombia -- Fanatiz Ecuador -- Fanatiz Paraguay -- Fanatiz Perú -- Fanatiz Uruguay -- Fanatiz Venezuela -- Fanatiz Centroamérica -- Fanatiz Estados Unidos TyC Sports Internacional, TUDN Radio Fanatiz, fuboTV, ViX España -- Fanatiz

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Argentina — Bolivia por el amistoso internacional válido por fecha FIFA a través de la señal oficial de Fanatiz , que cuenta con los derechos de transmisión del encuentro en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del enfrentamiento estará disponible en televisión por TyC Sports Internacional y TUDN Radio, mientras que Fanatiz, fuboTV y ViX ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como TyC Sports y Telefe, así como sus plataforma TyC Sports Play y mitelefe, respectivamente, emitirán el partido para el territorio argentino por lo que el resto de países de la región podrán verlo usando una VPN para conectarse a la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina — Bolivia HOY 29 de septiembre por amistoso?

El partido Argentina — Bolivia se juega a las 19:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 21:00 (9:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 18:00 (6:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 21:00 (9:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 21:00 (9:00 p. m.) Uruguay 21:00 (9:00 p. m.) Paraguay 21:00 (9:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 21:00 (9:00 p. m.) Chile 20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido Bolivia 20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido Venezuela 20:00 (8:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 19:00 (7:00 p. m.) Ecuador 19:00 (7:00 p. m.) Perú 19:00 (7:00 p. m.) España (península) 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) Portugal / Reino Unido 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia / Croacia 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) Corea del Sur / Japón 05:00 (5:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de Argentina — Bolivia

Argentina: Walter Benítez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Valentín Barco; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes (o Nico Paz); Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Valentín Carboni (o Lautaro Martínez).

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo;; Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez.