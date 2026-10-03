Argentina y Burkina Faso se verán las caras este sábado 3 de octubre por un amistoso FIFA 2026. El compromiso, que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, es imperdible. Por ello, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- España: 2:00 am del domingo 4 de octubre
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso?
Este sábado 3 de octubre se podrá ver el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ViX, TUDN Radio
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- México: ViX México
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
- Costa Rica: ViX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
- Guatemala: ViX
- Honduras: ViX
- Nicaragua: ViX
- Panamá: ViX
- Puerto Rico: ViX