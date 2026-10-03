Argentina y Burkina Faso se verán las caras este sábado 3 de octubre por un amistoso FIFA 2026. El compromiso, que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, es imperdible. Por ello, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del domingo 4 de octubre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso?

Este sábado 3 de octubre se podrá ver el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ViX, TUDN Radio

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

México: ViX México

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Costa Rica: ViX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

Puerto Rico: ViX