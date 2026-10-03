Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Argentina y Burkina Faso se verán las caras este sábado 3 de octubre por un amistoso FIFA 2026. El compromiso, que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, es imperdible. Por ello, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • España: 2:00 am del domingo 4 de octubre
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina - Burkina Faso?

Este sábado 3 de octubre se podrá ver el juego Argentina - Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ViX, TUDN Radio
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • México: ViX México
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
  • Costa Rica: ViX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
  • Guatemala: ViX
  • Honduras: ViX
  • Nicaragua: ViX
  • Panamá: ViX
  • Puerto Rico: ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC