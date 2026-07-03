Con Lionel Messi como su principal figura, Argentina enfrentará a Cabo Verde hoy viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El principal candidato para levantar la Copa del Mundo, por segunda ocasión consecutiva, se medirá contra la revelación del campeonato. Un duelo de dos filosofías distintas que promete ser emotivo.

La selección argentina llega a instancias decisivas tras superar la fase de grupos con puntaje perfecto. Demostrando un juego colectivo que tiene en Lionel Messi su principal carta de gol. ‘Lio’ registra seis tantos en el Mundial 2026 y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN VIVO el partido entre Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en Miami, Estados Unidos, según la localidad donde te encuentres.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Canales de TV para ver la transmisión del partido entre Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina : Televisión Pública, TyC Sports, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium y Paramount+

: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium y Paramount+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canadá: TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, y RDS App.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Costa Rica: ViX y FOX+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX y FOX El Salvador

Honduras: Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras

Italia: DAZN Italia

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, ViX y FOX Nicaragua

Panamá: RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX y FOX Panamá

Paraguay: GEN, Unicanal y Trece

Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTVGO, Disney Plus y Paramount+.

Portugal: Sport TV1, TVI, Sport TV Multiscreen, Sport TV5 y TVI Player

Puerto Rico: Telemundo y NAICOM

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur e inter.

En Argentina, el partido de la Albiceleste será transmitido EN VIVO y por streaming vía Televisión Pública, TyC Sports, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium y Paramount+.

Consulta los horarios y canales para ver la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde, con Lionel Messi, por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix / @argentina) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego Argentina-Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 5:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.

México (CDMX): 4:00 p.m.

España: 12:00 a. m. (día siguiente)

Puerto Rico: 6:00 p.m.

República Dominicana: 6:00 p. m.

Panamá: 5:00 p. m.

Costa Rica: 4:00 p. m.

El Salvador: 4:00 p. m.

Guatemala: 4:00 p. m.

Honduras: 4:00 p.m.

Nicaragua: 4:00 p. m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Chile (Santiago): 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p. m.

Colombia: 5:00 p. m.