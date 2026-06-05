Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

En el Kyle Field de Texas, Argentina y Honduras medirán fuerzas este sábado 6 de junio por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido imperdible para los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido imperdible para los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Honduras en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 6 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • España: 2:00 am del domingo 3 de mayo
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Honduras?

Este sábado 6 de junio se podrá ver Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, Flow Sports
  • Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Canal Deportes TVC
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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