En el Kyle Field de Texas, Argentina y Honduras medirán fuerzas este sábado 6 de junio por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido imperdible para los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Honduras en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 6 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del domingo 3 de mayo

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Honduras?

Este sábado 6 de junio se podrá ver Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, Flow Sports

Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Canal Deportes TVC