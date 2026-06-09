La última prueba del vigente campeón del mundo, la Selección Argentina será ante Islandia el próximo martes 9 de junio a las 22 horas (Buenos Aires) en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama) . Esta será la última prueba del equipo de Lionel Scaloni previo al debut de la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Señal de Telefe y Mi Telefe online para ver la transmisión de Argentina vs. Islandia en vivo y en directo, este martes 9 de junio, por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Argentina-Islandia EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?

El amistoso Argentina vs Islandia de esta fecha FIFA se juega el martes 9 de junio de 2026, y la guía más completa de canales y streaming la da DAZN para Latinoamérica, México, EE. UU. y España. A partir de esa información, el único canal confirmado hoy es TyC Sports en Argentina y ESPN en Estados Unidos, mientras que en el resto de países la transmisión aún figura como “sin confirmar” en la ficha internacional.

Región / país Canales de TV / cable Streaming online Argentina TyC Sports TyC Sports Play (probable, no listado explícito) Uruguay Sin confirmar Sin confirmar Brasil Sin confirmar Sin confirmar Chile Sin confirmar Sin confirmar Paraguay Sin confirmar Sin confirmar Venezuela Sin confirmar Sin confirmar Bolivia Sin confirmar Sin confirmar Perú Sin confirmar Sin confirmar Colombia Sin confirmar Sin confirmar Ecuador Sin confirmar Sin confirmar México – zona Centro (CDMX) Sin confirmar Sin confirmar México – Noroeste / Pacífico Sin confirmar Sin confirmar Estados Unidos – zona Este (NY, Miami) ESPN / ESPN Deportes

dazn+1 ESPN App / plataforma de ESPN (probable) Estados Unidos – otras zonas ESPN ESPN App España – Península (Madrid) Sin confirmar Sin confirmar España – Canarias Sin confirmar Sin confirmar

¿A qué hora juega Argentina vs Islandia HOY martes 9 de junio?

El amistoso Argentina vs Islandia se juega el martes 9 de junio de 2026 a las 22:00 horas de Argentina, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Estados Unidos, según los horarios oficiales difundidos por medios argentinos y la propia selección.

Horarios por país – Argentina vs Islandia (martes 9 de junio 2026)

Argentina: 22:00 (10:00 p. m.)

22:00 (10:00 p. m.) Uruguay: 22:00 (10:00 p. m.) – misma franja horaria que Argentina en junio

22:00 (10:00 p. m.) – misma franja horaria que Argentina en junio Brasil (Brasilia): 22:00 (10:00 p. m.)

22:00 (10:00 p. m.) Chile: 21:00 (9:00 p. m.) – una hora menos que Argentina en este periodo

21:00 (9:00 p. m.) – una hora menos que Argentina en este periodo Paraguay: 22:00 (10:00 p. m.)

22:00 (10:00 p. m.) Venezuela: 21:00 (9:00 p. m.)

21:00 (9:00 p. m.) Bolivia: 21:00 (9:00 p. m.)

21:00 (9:00 p. m.) Perú: 20:00 (8:00 p. m.)

20:00 (8:00 p. m.) Colombia: 20:00 (8:00 p. m.)

20:00 (8:00 p. m.) Ecuador: 20:00 (8:00 p. m.)

México (por zona horaria)

Zona Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara): 19:00 (7:00 p. m.)

19:00 (7:00 p. m.) Zona Pacífico / Noroeste (Tijuana, Baja California): 18:00 (6:00 p. m.)

Estados Unidos

El partido se juega en Auburn, Alabama, que opera en hora central de EE. UU. (CT). Las entradas y anuncios comerciales lo ubican a las 19:30 locales, que corresponden a 22:00 de Argentina.

Costa Este (ET – Nueva York, Miami): 20:30 (8:30 p. m.)

20:30 (8:30 p. m.) Centro (CT – Alabama, Texas): 19:30 (7:30 p. m.)

19:30 (7:30 p. m.) Montaña (MT – Denver): 18:30 (6:30 p. m.)

18:30 (6:30 p. m.) Pacífico (PT – Los Ángeles): 17:30 (5:30 p. m.)

España

España peninsular (Madrid, Barcelona): 3:00 (3:00 a. m. del miércoles 10 de junio) – 5 horas más que Argentina en esa fecha

3:00 (3:00 a. m. del miércoles 10 de junio) – 5 horas más que Argentina en esa fecha Islas Canarias: 2:00 (2:00 a. m. del miércoles 10 de junio)