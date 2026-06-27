Argentina se enfrentará a Jordania hoy sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026 en el AT&T Stadium, Texas, Estados Unidos. Lionel Messi buscará seguir aumentando su diferencia en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo y seguir haciendo historia como el máximo anotador en el magno evento.

Con 18 tantos, Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Además, lleva cinco tantos en la presente edición de la Copa del Mundo. El astro argentino está haciendo historia en lo que será su última presentación en un Mundial y liderando el ataque de Argentina.

Te presentamos la lista de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Argentina vs. Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial. Además, los horarios del inicio del compromiso, según tu localidad.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO con Messi por Mundial 2026?

Canales de TV para que puedas ver EN VIVO y por streaming el partido de Argentina, con Messi, contra Jordania por el Mundial 2026.

País Canal de TV Argentina Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, mitelefe y Paramount+ México. ViX México España DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV Brasil Disney Plus y Cazé TV Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Canadá TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Costa Rica FOX+ Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount+ El Salvador Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador Honduras Tigo Sports Honduras Italia DAZN Italia Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Panamá Tigo Sports Panamá Paraguay GEN y Trece Perú DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Portugal Sport TV Multiscreen y Sport TV5. Puerto Rico Telemundo y NAICOM Uruguay DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, DGO e Inter

En Argentina, el partido de la albiceleste será televisado por: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, mitelefe y Paramount+. Sintonizas estos medios para que puedas ver en acción a Lionel Messi.

En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Uruguay sigue el compromiso de Argentina por DirecTV Sports y DGO. Canal que cuenta con una cobertura sobre la Copa del Mundo y tiene los derechos televisivos para transmitir todos los partidos del magno evento.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania en México?

En México, el partido de Argentina y Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, lo puedes ver por ViX, plataforma de streaming que te lleva las emociones de la Copa del Mundo.

¿En qué canal ver Argentina vs. Jordania en Estados Unidos?

Si te encuentras en los Estados Unidos y quieres sintonizar el partido de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026. Los canales que transmitirán el compromiso son: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 9:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 7:00 p.m.

México (CDMX): 8:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (Día siguiente)

Puerto Rico: 10:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p. m.

Panamá: 9:00 p. m.

Costa Rica: 8:00 p. m.

El Salvador: 8:00 p. m.

Guatemala: 8:00 p. m.

Honduras: 8:00 p.m.

Nicaragua: 8:00 p. m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile (Santiago): 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p. m.

Colombia: 9:00 p. m.

Formación Argentina vs. Jordania: posible alineación para el partido de hoy

Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso (Valentín Barco); Nicolás Paz (Lionel Messi) y Julián Álvarez.

Posible formación de Jordania: Abu Layla, Nasib, Al-Arab, Abudahab, Haddad, Al Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Taamari, Alowan y Al Mardi.

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)