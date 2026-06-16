La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 enciende las pasiones en Estados Unidos y el resto del planeta con el debut del vigente campeón del mundo: Argentina vs. Argelia hoy martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, a partir de las 21:00 horas ET , que servirá como escenario para la apertura del Grupo J. Si quieres saber dónde ver el partido en vivo y en directo por TV señal abierta, cable y steaming online, te comparto los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.

Lionel Messi llega en un momento excepcional tras conseguir la bota de oro de las eliminatorias sudamericanas con ocho anotaciones fundamentales para su equipo. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el plantel sudamericano encadena una racha de contundentes victorias en amistosos internacionales que consolida su condición de máximo favorito del certamen. A pesar de mantener un dominio histórico ante las selecciones africanas, el conjunto campeón conserva la máxima concentración para evitar cualquier sorpresa desagradable en su debut.

Por su parte, la selección de Argelia marca su anhelado regreso a una justa mundialista internacional desde su histórica y destacada participación en la edición de 2014. Los Zorros del Desierto aseguraron su boleto hacia Norteamérica dominando su respectivo grupo clasificatorio en la confederación africana con un notable registro ofensivo y gran solidez táctica.

El partido Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Argentina — Argelia EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe y Paramount+

Argelia: ENTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 6 Arabia, beIN Sports MAX 5 Arabia y Al Aoula Algeria

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Sudamérica: DSports y DGO

Latinoamérica: ESPN y Disney+

Horario del Argentina — Argelia por el Mundial 2026

País Hora Canadá (Toronto) 9:00 p.m. Estados Unidos ET 9:00 p.m. Estados Unidos PT 6:00 p.m. México 7:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente

Alineaciones probables del Argentina — Argelia

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. Argelia: Luca Zidane; Achraf Abada, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amoura.

Ficha del partido Argentina — Argelia por el Mundial 2026

Dato Información Partido Argentina — Argelia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Misuri País Estados Unidos Árbitro Szymon Marciniak (Polonia) TV FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN Streaming DGO, Disney+, ViX, FOX One

Argentina saldrá por el triunfo en su estreno mundialista, mientras que Argelia intentará obtener el mejor resultado posible ante el vigente monarca del fútbol mundial. Si bien la Albiceleste parte como la gran favorita, tanto Argelia, Austria y Jordania podrían ser la sorpresa en el Grupo J del torneo.