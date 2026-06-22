Este lunes 22 de junio, desde las 14:00 (hora local), la Selección Argentina disputará su segundo partido en la Copa del Mundo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, en un duelo clave donde el ganador se clasificará a los 16avos de final según el formato oficial del torneo definido por la FIFA. Para ver el partido para el público argentino, podrás hacerlo a través de la señal de las pantallas de Telefe, TV Pública, TyC Sports, Disney Plus y DSports, señales autorizadas para la transmisión de la competencia en el territorio argentino. Conoce qué otros canales y streaming online están disponibles para seguir la cobertura en todo el mundo.
¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO por TV abierta y streaming online?
El Argentina vs. Austria del Mundial 2026 se juega el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, con múltiples opciones de TV abierta, cable y streaming según el país, y horarios ya definidos para gran parte de América y Europa.
|País / Región
|TV (señal tradicional)
|Streaming / OTT principales
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports
|Disney+ Premium, DGO, Flow, Mi Telefe, TyC Sports Play, Paramount+
|Uruguay
|DSports (vía operadores locales)
|DSPORTS a través de DAZN (plataformas vinculadas)
|Chile
|DSports (operadores de TV de pago)
|DSPORTS a través de DAZN
|Paraguay
|TV de pago local con señal DSports (no se detalla un canal concreto)
|No se especifican plataformas puntuales en la fuente
|Bolivia
|TV de pago con señal internacional (no se detalla canal)
|No se especifican plataformas en la fuente
|Venezuela
|DSports
|DSPORTS a través de DAZN
|Perú
|DSports (operadores de TV de pago)
|DSPORTS a través de DAZN
|Colombia
|DSports
|DSPORTS a través de DAZN (incluye acceso completo al Mundial 2026)
|Ecuador
|DSports
|DSPORTS a través de DAZN
|México
|VIX Premium (Pase Mundial 2026)
|VIX (app y web)
|Estados Unidos (es)
|Telemundo (vía DirecTV y otros operadores)
|Fubo (prueba gratuita), apps de operadores que integren Telemundo
|Estados Unidos (ing)
|FOX (según DAZN; cobertura principal en inglés)
|Plataformas OTT que integran FOX Sports (ej. servicios de streaming de TV en vivo)
|España
|La 1 (RTVE)
|DAZN, RTVE Play
¿A qué hora juega Argentina vs. Austria HOY 22 de junio por el Mundial 2026?
El partido Argentina vs. Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 se juega el lunes 22 de junio de 2026, con hora base de 14:00 en Argentina, 11:00 en Ciudad de México y 19:00 en Madrid.
|País / Región
|Ciudad / Referencia principal
|Hora local del partido
|Argentina
|Buenos Aires
|14:00
|Uruguay
|Montevideo
|14:00
|Paraguay
|Asunción
|13:00
|Chile
|Santiago
|13:00
|Bolivia
|La Paz
|13:00
|Venezuela
|Caracas
|13:00
|Perú
|Lima
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|12:00
|Ecuador
|Quito
|12:00
|México
|Ciudad de México (zona centro)
|11:00
|México (Pacífico)
|Sonora, Chihuahua
|12:00
|México (Noroeste)
|Baja California
|11:00
|Estados Unidos (CDMX ref. Arlington)
|Arlington (Texas)
|12:00
|Estados Unidos (zona Este)
|Nueva York, Miami
|13:00
|Estados Unidos (zona Central)
|Chicago, Dallas
|12:00
|Estados Unidos (zona Montaña)
|Denver, Phoenix
|11:00
|Estados Unidos (zona Pacífico)
|Los Ángeles, Seattle
|10:00
|España
|Madrid
|19:00
|Alemania
|Berlín
|19:00
|Italia
|Roma
|19:00
|Francia
|París
|19:00
|Portugal
|Lisboa
|18:00
|Reino Unido
|Londres
|18:00
|Brasil
|Brasilia
|14:00
|Canadá
|Ottawa / Toronto
|13:00
|República Dominicana / Puerto Rico
|Santo Domingo / San Juan
|13:00
|Cuba / Haití
|La Habana / Puerto Príncipe
|13:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|12:00
|Guatemala / Centroamérica (general)
|Ciudad de Guatemala
|11:00
Posibles alineaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
- Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni
- Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick