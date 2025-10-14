El Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile se acerca a su clímax, con la confirmación de una emocionante semifinal sudamericana que garantiza a la CONMEBOL un puesto en la final del 19 de octubre. Los primeros clasificados a esta instancia fueron las selecciones de Argentina y Colombia, luego de sendas victorias en los cuartos de final disputados el domingo 12 de octubre. El torneo juvenil de fútbol, que se celebra del 27 de septiembre al 19 de octubre, ha entrado en su semana decisiva.

La Selección Colombia Sub-20 selló su pase a las semifinales en un electrizante duelo al vencer 3-2 a la potente España, vigente campeona olímpica y líder del ranking senior. El delantero Neyser Villareal se erigió como el héroe de la jornada, anotando un espectacular hat-trick. Aunque España remontó temporalmente el marcador, el delantero del Millonarios no se rindió y marcó el gol de la victoria en el minuto 89, desatando la euforia cafetera.

Por su parte, la Selección Argentina Sub-20, máxima ganadora histórica del torneo con seis títulos, también avanzó tras superar a México por 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El equipo de Diego Placente abrió el marcador temprano gracias a Maher Carrizo y duplicó su ventaja con un gol de Mateo Silvetti al inicio del segundo tiempo. Argentina regresa a las semifinales del Mundial Sub-20 después de 18 años, siendo la última vez en 2007, año en que se coronaron campeones.

¡Contundencia Albiceleste! Argentina llega invicta a semis con 5 victorias y la inspiración goleadora de Alejo Sarco (4 goles). El equipo de Diego Placente busca regresar a una final del Mundial Sub-20 tras 18 años. | Crédito: @afaseleccion / Instagram

¿A qué hora juega Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub-20?

La transmisión del duelo de Argentina vs. Colombia será a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, del miércoles 15 de octubre. Recordemos que el torneo se está llevando a cabo en Chile. Aquí te dejo la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PAÍS HORARIO Argentina 20:00 hrs Chile 20:00 hrs Colombia 18:00 hrs Ecuador 18:00 hrs España 01:00 hrs (día siguiente) Estados Unidos 7pm ET / 4pm PT México 17:00 hrs Paraguay 20:00 hrs Perú 18:00 hrs Uruguay 20:00 hrs Venezuela 19:00 hrs

¡Los cafeteros vuelan alto! La Selección Colombia, liderada por el goleador Neyser Villarreal (3 goles vs. España), llega a semis con gran impulso. Los dirigidos por César Torres buscan seguir haciendo historia en el Mundial Sub-20. | Crédito: @fcfseleccioncol / Instagram

¿Qué canal transmite Argentina vs. Colombia EN VIVO por el Mundial Sub-20?

La señal oficial de transmisión de Argentina vs. Colombia para todo Latinoamérica será DIRECTV Sports o DGo en su versión de streaming online. Esta es la opción que tendrás para ver la semifinal del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

PAÍS / REGIÓN CANALES TV / STREAMING España FIFA+ Sudamérica DGO y DIRECTV Sports (excepto Bolivia, donde se verá por Tigo Sports) Centroamérica Canal 4 El Salvador, Tigo Sports, TDMAX y ViX México ViX y Amazon Prime Video Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y UNIVERSO

Argentina vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 15 de octubre de 2025

Miércoles, 15 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Hora: 20:00 horas Buenos Aires / 18:00 horas Bogotá

20:00 horas Buenos Aires / 18:00 horas Bogotá Canal TV: DSports y DGo