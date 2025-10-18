La gran final del Mundial Sub-20 2025 ya está definida: Argentina y Marruecos se medirán este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Dos selecciones con recorridos muy distintos, pero con un mismo sueño: levantar el trofeo mundial de la categoría.

El conjunto argentino llega a este encuentro como el gran favorito tras vencer 1-0 a Colombia en semifinales, gracias al gol de Mateo Silvetti. Con un desempeño sólido a lo largo del torneo, el equipo dirigido por Javier Mascherano va por su séptimo título mundial Sub-20, reafirmando su posición como una de las potencias históricas en el fútbol juvenil.

Por el otro lado, Marruecos ha sido la gran revelación del certamen. El conjunto africano hizo historia al alcanzar por primera vez una final Sub-20, luego de eliminar a Francia en una emocionante tanda de penales. Su camino ha sido admirable, superando a selecciones de peso como Brasil, España, Corea del Sur y Estados Unidos.

Mientras Argentina mostró autoridad y constancia, Marruecos se ganó el respeto del mundo con su garra, disciplina táctica y eficacia defensiva. Este enfrentamiento promete ser una final vibrante, donde la jerarquía albiceleste se medirá ante la inspiración marroquí.

¿Dónde ver Argentina vs. Marruecos EN VIVO y GRATIS por TV y online?

La final del Mundial Sub-20 2025 entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 (ARG/CHI/URU) y 18:00 (COL/PER/ECU). A continuación, revisa la lista completa de canales de TV y plataformas online disponibles por país:

Argentina 20:00 DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Bolivia 19:00 Tigo Sports Brasil 20:00 Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV Chile 20:00 DGO, Chilevisión, DIRECTV Sports Chile Colombia 18:00 DGO, Caracol Play, Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo Costa Rica 17:00 TDMAX, ViX, TUDN, TDN+ República Dominicana 19:00 ViX, TUDN Ecuador 18:00 DGO, DIRECTV Sports Ecuador El Salvador 17:00 Tigo Sports, ViX, TUDN, Canal 4 Guatemala 17:00 Tigo Sports, ViX, TUDN, Trecevisión Honduras 17:00 Tigo Sports, ViX, TUDN, Telecadena 7 y 4 México 17:00 ViX, TUDN En Vivo, Amazon Prime Video Nicaragua 17:00 ViX, TUDN Panamá 18:00 Medcom GO, ViX, RPC, TUDN, Tigo Sports, TVMax Paraguay 20:00 RPC Perú 18:00 DGO, América TVGO, Andina de Televisión, DIRECTV Sports, América Televisión Uruguay 20:00 DGO, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela 19:00 DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela Estados Unidos (ET) 19:00 fuboTV, Telemundo, Fox Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 Internacional — FIFA+