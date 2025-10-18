La gran final del Mundial Sub-20 2025 ya está definida: Argentina y Marruecos se medirán este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Dos selecciones con recorridos muy distintos, pero con un mismo sueño: levantar el trofeo mundial de la categoría.
El conjunto argentino llega a este encuentro como el gran favorito tras vencer 1-0 a Colombia en semifinales, gracias al gol de Mateo Silvetti. Con un desempeño sólido a lo largo del torneo, el equipo dirigido por Javier Mascherano va por su séptimo título mundial Sub-20, reafirmando su posición como una de las potencias históricas en el fútbol juvenil.
Por el otro lado, Marruecos ha sido la gran revelación del certamen. El conjunto africano hizo historia al alcanzar por primera vez una final Sub-20, luego de eliminar a Francia en una emocionante tanda de penales. Su camino ha sido admirable, superando a selecciones de peso como Brasil, España, Corea del Sur y Estados Unidos.
Mientras Argentina mostró autoridad y constancia, Marruecos se ganó el respeto del mundo con su garra, disciplina táctica y eficacia defensiva. Este enfrentamiento promete ser una final vibrante, donde la jerarquía albiceleste se medirá ante la inspiración marroquí.
¿Dónde ver Argentina vs. Marruecos EN VIVO y GRATIS por TV y online?
La final del Mundial Sub-20 2025 entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 (ARG/CHI/URU) y 18:00 (COL/PER/ECU). A continuación, revisa la lista completa de canales de TV y plataformas online disponibles por país:
|Argentina
|20:00
|DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports
|Bolivia
|19:00
|Tigo Sports
|Brasil
|20:00
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV
|Chile
|20:00
|DGO, Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|Colombia
|18:00
|DGO, Caracol Play, Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
|Costa Rica
|17:00
|TDMAX, ViX, TUDN, TDN+
|República Dominicana
|19:00
|ViX, TUDN
|Ecuador
|18:00
|DGO, DIRECTV Sports Ecuador
|El Salvador
|17:00
|Tigo Sports, ViX, TUDN, Canal 4
|Guatemala
|17:00
|Tigo Sports, ViX, TUDN, Trecevisión
|Honduras
|17:00
|Tigo Sports, ViX, TUDN, Telecadena 7 y 4
|México
|17:00
|ViX, TUDN En Vivo, Amazon Prime Video
|Nicaragua
|17:00
|ViX, TUDN
|Panamá
|18:00
|Medcom GO, ViX, RPC, TUDN, Tigo Sports, TVMax
|Paraguay
|20:00
|RPC
|Perú
|18:00
|DGO, América TVGO, Andina de Televisión, DIRECTV Sports, América Televisión
|Uruguay
|20:00
|DGO, DIRECTV Sports Uruguay
|Venezuela
|19:00
|DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela
|Estados Unidos (ET)
|19:00
|fuboTV, Telemundo, Fox Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2
|Internacional
|—
|FIFA+