Argentina y Marruecos se enfrentan este domingo 19 de octubre en la final del Mundial Sub-20 2025 desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. (Fotos: AFP)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

La gran final del Mundial Sub-20 2025 ya está definida: Argentina y Marruecos se medirán este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Dos selecciones con recorridos muy distintos, pero con un mismo sueño: levantar el trofeo mundial de la categoría.

El conjunto argentino llega a este encuentro como el gran favorito tras vencer 1-0 a Colombia en semifinales, gracias al gol de Mateo Silvetti. Con un desempeño sólido a lo largo del torneo, el equipo dirigido por Javier Mascherano va por su séptimo título mundial Sub-20, reafirmando su posición como una de las potencias históricas en el fútbol juvenil.

Por el otro lado, Marruecos ha sido la gran revelación del certamen. El conjunto africano hizo historia al alcanzar por primera vez una final Sub-20, luego de eliminar a Francia en una emocionante tanda de penales. Su camino ha sido admirable, superando a selecciones de peso como Brasil, España, Corea del Sur y Estados Unidos.

Mientras Argentina mostró autoridad y constancia, Marruecos se ganó el respeto del mundo con su garra, disciplina táctica y eficacia defensiva. Este enfrentamiento promete ser una final vibrante, donde la jerarquía albiceleste se medirá ante la inspiración marroquí.

¿Dónde ver Argentina vs. Marruecos EN VIVO y GRATIS por TV y online?

La final del Mundial Sub-20 2025 entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 (ARG/CHI/URU) y 18:00 (COL/PER/ECU). A continuación, revisa la lista completa de canales de TV y plataformas online disponibles por país:

Argentina20:00DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports
Bolivia19:00Tigo Sports
Brasil20:00Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV
Chile20:00DGO, Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
Colombia18:00DGO, Caracol Play, Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
Costa Rica17:00TDMAX, ViX, TUDN, TDN+
República Dominicana19:00ViX, TUDN
Ecuador18:00DGO, DIRECTV Sports Ecuador
El Salvador17:00Tigo Sports, ViX, TUDN, Canal 4
Guatemala17:00Tigo Sports, ViX, TUDN, Trecevisión
Honduras17:00Tigo Sports, ViX, TUDN, Telecadena 7 y 4
México17:00ViX, TUDN En Vivo, Amazon Prime Video
Nicaragua17:00ViX, TUDN
Panamá18:00Medcom GO, ViX, RPC, TUDN, Tigo Sports, TVMax
Paraguay20:00RPC
Perú18:00DGO, América TVGO, Andina de Televisión, DIRECTV Sports, América Televisión
Uruguay20:00DGO, DIRECTV Sports Uruguay
Venezuela19:00DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela
Estados Unidos (ET)19:00fuboTV, Telemundo, Fox Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2
InternacionalFIFA+
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

