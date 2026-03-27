¡La Scaloneta vuelve al ruedo y la pasión albiceleste se siente en todo el mundo! Este viernes 27 de marzo a las 8:15 pm (hora de Buenos Aires) / 7:15 pm ET (Tiempo del Este de EE.UU) , la Selección Argentina se enfrenta a Mauritania en un amistoso imperdible desde la mítica Bombonera, marcando el inicio de la última doble fecha FIFA antes del Mundial 2026. Con Lionel Messi a la cabeza, el equipo de Lionel Scaloni busca aceitar piezas y regalarle una victoria a su hinchada en casa. Para la comunidad argentina y latina en Estados Unidos y el resto del mundo, este partido es la oportunidad perfecta para ver a los campeones del mundo en acción antes del gran torneo de selecciones.

Si buscas dónde ver Argentina vs. Mauritania EN VIVO y GRATIS, la transmisión oficial contará con opciones en TV abierta y plataformas digitales para que no te pierdas ni un lujo del “10” argentino. Canales como TyC Sports y Telefe llevarán las incidencias en directo, mientras que opciones online como TyC Sports Play y Mi Telefe aseguran que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier dispositivo.

Este encuentro no es un amistoso más, ya que Scaloni lo utilizará para definir la lista definitiva de convocados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para defender la corona mundial. El técnico busca despejar las últimas dudas tácticas y evaluar el rendimiento de figuras emergentes que quieren ganarse un lugar en el avión. Tras victorias contundentes ante rivales como Angola, la Albiceleste llega con la moral en alto y un funcionamiento aceitado que ilusiona a todo un país.

La expectativa por ver a Messi en La Bombonera es total, especialmente considerando que estos podrían ser de los últimos encuentros preparatorios en suelo argentino antes de la cita máxima de 2026. Mauritania, por su parte, llega como un rival entusiasta que busca dar la sorpresa y medir su nivel ante la mejor selección del ranking FIFA. Después de este choque, Argentina cerrará su preparación contra Zambia el próximo martes 31 de marzo, por lo que un triunfo este viernes es clave para mantener el ritmo ganador.

¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania por amistoso internacional?

La transmisión del duelo de Argentina vs. Mauritania será a partir de las 20:15 horas Buenos Aires, del viernes 27 de marzo. Aquí te dejo la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PAÍS HORARIO Argentina 20:15 hrs Mauritania 23:15 hrs Chile 20:15 hrs Colombia 18:15 hrs Ecuador 18:15 hrs España 01:15 hrs (día siguiente) Estados Unidos 7:15 pm ET / 4:15 pm PT México 17:15 hrs Paraguay 20:15 hrs Perú 18:15 hrs Uruguay 20:15 hrs Venezuela 19:15 hrs Bolivia 19:15 hrs

¿Qué canal transmite Argentina vs. Mauritania EN VIVO por amistoso internacional?

La señal oficial de transmisión de Argentina vs. Mauritania para el territorio argentino será TyC Sports, Telefe y Flow Sports tanto en televisión como su versión de streaming online. Esta es la opción que tendrás para ver el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

PAÍS / REGIÓN CANALES TV / STREAMING España VPN Sudamérica VPN (excepto Argentina, donde se verá por TyC Sports, Telefe, Flow Sports y TyC Sports Play) Centroamérica VPN México VPN Puerto Rico Fanatiz y ViX Mauritania Al Riyadiya Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT y ViX

Argentina vs. Mauritania EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2026

Viernes, 27 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’

Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’ Hora: 20:15 horas Buenos Aires / 7:15 pm ET / 4:15 pm PT

20:15 horas Buenos Aires / 7:15 pm ET / 4:15 pm PT Canal TV: TyC Sports, Telefe, Flow Sports y TyC Sports Play (Argentina) / Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT y ViX (Estados Unidos)