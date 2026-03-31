La selección de Argentina afrontará un amistoso internacional de alto calibre frente a Zambia este martes 31 de marzo de 2026, en el histórico estadio La Bombonera de Buenos Aires, con inicio previsto para las 20:15 (hora local de Argentina), en el marco de la fecha FIFA y como parte del calendario oficial de preparación hacia el Mundial 2026, respaldado por la organización y lineamientos de la FIFA y las respectivas federaciones nacionales. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver el partido Argentina vs. Zambia EN VIVO por TV y Streaming Online
El amistoso Argentina vs. Zambia del martes 31 de marzo de 2026 se verá por TV abierta, cable y streaming en varios países.
|País / Región
|Canales de TV
|Streaming oficial / Apps
|Argentina
|TyC Sports; Telefe; TV Pública
|TyC Sports Play; Mi Telefe; DGO; Flow; Telecentro Play
|Ecuador
|DSports (DIRECTV)
|DGO (DirecTV Go)
|Resto de Latinoamérica (cable)
|DSports / señales deportivas regionales (según país y operador)
|DGO en países donde esté disponible
|México
|DAZN (derechos digitales)
|DAZN (web y app)
|Estados Unidos (señal en español)
|FOX Deportes o señal hispana según parrilla local
|FOX Sports App, servicios de cable con autenticación
|España
|DAZN
|DAZN (web y app)
|Zambia
|Televisión nacional y/o canal deportivo local (según parrilla)
|Plataformas locales asociadas a la federación
¿A qué hora juega Argentina vs. Zambia EN VIVO HOY 31 de marzo?
|Región / País
|Hora local
|México
|16:15
|México
|17:15
|México
|18:15
|Estados Unidos
|19:15
|Estados Unidos
|18:15
|Estados Unidos
|17:15
|Estados Unidos
|16:15
|Argentina
|20:15
|Bolivia
|19:15
|Paraguay
|20:15
|Perú
|18:15
|Colombia
|18:15
|Ecuador
|18:15
|Uruguay
|20:15
|Venezuela
|19:15
|Chile
|20:15
Convocados de la selección argentina para jugar con Zambia
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético Madrid)
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Marcos Senesi (Bournemouth)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Gabriel Rojas (Racing Club)
- Marcos Acuña (River Plate)
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Máximo Perrone (Como)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Valentín Barco (Racing Estrasburgo)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Nicolás González (Atlético Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético Madrid)
- Thiago Almada (Atlético Madrid)
- José López (Palmeiras)
- Julián Álvarez (Atlético Madrid)
- Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)