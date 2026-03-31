Dónde ver por canales de TV y señal online el partido amistoso entre Argentina vs. Zambia EN VIVO este martes 31 de marzo en Buenos Aires. (Foto: Composición Mag)
Dónde ver por canales de TV y señal online el partido amistoso entre Argentina vs. Zambia EN VIVO este martes 31 de marzo en Buenos Aires. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La selección de Argentina afrontará un amistoso internacional de alto calibre frente a Zambia este martes 31 de marzo de 2026, en el histórico estadio La Bombonera de Buenos Aires, con inicio previsto para las 20:15 (hora local de Argentina), en el marco de la fecha FIFA y como parte del calendario oficial de preparación hacia el Mundial 2026, respaldado por la organización y lineamientos de la FIFA y las respectivas federaciones nacionales. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Argentina vs. Zambia EN VIVO por TV y Streaming Online

El amistoso Argentina vs. Zambia del martes 31 de marzo de 2026 se verá por TV abierta, cable y streaming en varios países.

País / RegiónCanales de TVStreaming oficial / Apps
ArgentinaTyC Sports; Telefe; TV Pública TyC Sports Play; Mi Telefe; DGO; Flow; Telecentro Play
EcuadorDSports (DIRECTV) DGO (DirecTV Go)
Resto de Latinoamérica (cable)DSports / señales deportivas regionales (según país y operador) DGO en países donde esté disponible
MéxicoDAZN (derechos digitales) DAZN (web y app)
Estados Unidos (señal en español)FOX Deportes o señal hispana según parrilla local FOX Sports App, servicios de cable con autenticación
EspañaDAZN DAZN (web y app)
ZambiaTelevisión nacional y/o canal deportivo local (según parrilla) Plataformas locales asociadas a la federación

¿A qué hora juega Argentina vs. Zambia EN VIVO HOY 31 de marzo?

Región / PaísHora local
México16:15
México17:15
México18:15
Estados Unidos19:15
Estados Unidos18:15
Estados Unidos17:15
Estados Unidos16:15
Argentina20:15
Bolivia19:15
Paraguay20:15
Perú18:15
Colombia18:15
Ecuador18:15
Uruguay20:15
Venezuela19:15
Chile20:15

Convocados de la selección argentina para jugar con Zambia

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

  • Nahuel Molina (Atlético Madrid)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
  • Gabriel Rojas (Racing Club)
  • Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Máximo Perrone (Como)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Valentín Barco (Racing Estrasburgo)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Nico Paz (Como)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Nicolás González (Atlético Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético Madrid)
  • José López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético Madrid)
  • Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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