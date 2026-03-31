La selección de Argentina afrontará un amistoso internacional de alto calibre frente a Zambia este martes 31 de marzo de 2026, en el histórico estadio La Bombonera de Buenos Aires, con inicio previsto para las 20:15 (hora local de Argentina) , en el marco de la fecha FIFA y como parte del calendario oficial de preparación hacia el Mundial 2026, respaldado por la organización y lineamientos de la FIFA y las respectivas federaciones nacionales. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Argentina vs. Zambia EN VIVO por TV y Streaming Online

El amistoso Argentina vs. Zambia del martes 31 de marzo de 2026 se verá por TV abierta, cable y streaming en varios países.

País / Región Canales de TV Streaming oficial / Apps Argentina TyC Sports; Telefe; TV Pública TyC Sports Play; Mi Telefe; DGO; Flow; Telecentro Play Ecuador DSports (DIRECTV) DGO (DirecTV Go) Resto de Latinoamérica (cable) DSports / señales deportivas regionales (según país y operador) DGO en países donde esté disponible México DAZN (derechos digitales) DAZN (web y app) Estados Unidos (señal en español) FOX Deportes o señal hispana según parrilla local FOX Sports App, servicios de cable con autenticación España DAZN DAZN (web y app) Zambia Televisión nacional y/o canal deportivo local (según parrilla) Plataformas locales asociadas a la federación

¿A qué hora juega Argentina vs. Zambia EN VIVO HOY 31 de marzo?

Región / País Hora local México 16:15 México 17:15 México 18:15 Estados Unidos 19:15 Estados Unidos 18:15 Estados Unidos 17:15 Estados Unidos 16:15 Argentina 20:15 Bolivia 19:15 Paraguay 20:15 Perú 18:15 Colombia 18:15 Ecuador 18:15 Uruguay 20:15 Venezuela 19:15 Chile 20:15

Convocados de la selección argentina para jugar con Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)