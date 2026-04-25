La MLB World Tour: Mexico City Series 2026 ya está aquí y la emoción de las Grandes Ligas regresa a la capital mexicana con un duelo imperdible. Este sábado 25 y domingo 26 de abril, el imponente Estadio Alfredo Harp Helú será el epicentro del béisbol cuando los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres se vean las caras en una serie histórica. Si resides en Estados Unidos y te preguntas dónde ver Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres EN VIVO GRATIS, existen diversas plataformas de streaming y canales deportivos que ofrecerán cobertura total este fin de semana.

El primer juego arrancará el sábado a las 16:05, seguido por el segundo choque el domingo a las 14:05 (hora local), permitiendo a los aficionados de ambas novenas disfrutar del talento de sus estrellas favoritas en un escenario internacional único. Esta es la tercera vez que la CDMX recibe la temporada regular de la MLB, consolidándose como una parada obligatoria tras las exitosas visitas de equipos como los Astros y Giants. Los D-backs, como equipo local, buscarán imponer condiciones frente a una fanaticada que siempre responde con pasión y entrega total en las gradas, pero los Pads intentarán aguarles la fiesta y salir por un triunfo.

¿A qué hora y dónde ver Arizona Diamondbacks — San Diego Padres EN VIVO EN DIRECTO por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026 desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, podrás disfrutar del Juego 1 del sábado 25 de abril del MLB World Tour: Mexico City Series 2026 entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres en vivo a las 6:05 p.m. ET / 3:05 p.m. PT a través de PADRES.TV, DBACKS.TV y MLB Network, plataforma que lo destaca como el juego gratuito del día.

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 6:05 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:05 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 4:05 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:05 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y cómo ver Arizona Diamondbacks — San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026 desde México?

El duelo Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres en vivo por el Juego 1 del sábado 25 de abril del MLB World Tour: Mexico City Series 2026 se podrá ver en el territorio mexicano a las 4:05 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) a través de ESPN por televisión, mientras que por streaming a través de Disney+ Premium y MLB Network.