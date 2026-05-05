Conoce los canales de TV y streaming online para ver el partido entre Arsenal-Atlético de Madrid EN VIVO en todas las plataformas digitales. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
La vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 se abre en el Emirates Stadium con un partido atractivo entre Arsenal-Atlético Madrid este martes 5 de mayo, a partir de las 21:00 horas de Europa Central (CEST), en un partido decisivo que definirá al primer finalista del torneo y promete máxima tensión en Londres. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital en Estados Unidos, España, México, países de Sudamérica y Centroamérica.

Dos estilos, dos ideas y dos aspiraciones distintas convergen en esta Champions League. Atlético de Madrid sigue como el último representante español en competencia, mientras que Arsenal se mantiene como el único club inglés con vida en la ruta hacia la final, programada en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El partido de ida dejó señales claras de lo que puede esperarse en la vuelta: un cruce equilibrado, con dos equipos competitivos, ordenados en defensa y con margen para arriesgar en ataque sin perder el control táctico. Del otro lado, la afición ya imagina un desenlace histórico, con ambos clubes persiguiendo su primera “orejona”.

Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Dónde ver Arsenal-Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

El Arsenal–Atlético de Madrid de este martes 5 de mayo tendrá operadores distintos según región, pero con dos patrones claros: HBO Max/TNT en México y ESPN/Disney+ en casi toda Sudamérica.

Región / PaísCanales de TV (cable/satélite)Streaming oficial principal
EspañaMovistar Liga de Campeones, Movistar Plus+Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
Reino UnidoTNT SportsMax (HBO Max) según nuevo paquete UEFA, app TNT
Estados UnidosTUDN, CBS/Paramount (según feed contratado)Paramount+, ViX (TUDN), DAZN en algunos paquetes
CanadáTSN / RDS (derechos UEFA habituales)TSN Direct, RDS App
MéxicoTNT Sports (TV de paga)HBO Max (Max)
Costa RicaESPNDisney+ (Disney+ Premium / Star dentro de Disney+)
GuatemalaESPNDisney+
El SalvadorESPNDisney+
HondurasESPNDisney+
NicaraguaESPNDisney+
PanamáESPNDisney+
Caribe hispanoESPNDisney+
PerúESPN (DirecTV, Movistar TV, Claro TV)Disney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
ChileESPN / ESPN Premium (según operador)Disney+ Premium
ArgentinaESPN / FOX Sports (según paquete local de Champions)Disney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BrasilTNT Sports Brasil / ESPN Brasil (dependiendo del contrato)Max (HBO Max), Star+ migrado a Disney+
Marruecos / MagrebbeIN Sports MENAbeIN Connect
África subsaharianaSuperSport (DSTV)DSTV Stream / SuperSport app
Medio OrientebeIN SportsbeIN Connect
TurquíaExxen / TV8,5 (según derechos UEFA vigentes)Exxen
IndiaSony Sports NetworkSonyLIV
Sudeste AsiáticobeIN Sports / SPOTV (según país)beIN Connect / apps locales
ChinaCCTV / plataformas locales autorizadas (Migu, Tencent, etc.)Migu / Tencent Video (dependiendo de contrato)
JapónWOWOWWOWOW On Demand
Australia / NZStan Sport (Australia), beIN Sports (NZ)Stan Sport, beIN Connect

¿A qué hora es el partido Arsenal - Atlético de Madrid EN VIVO HOY 5 de mayo?

Te comparto la lista de horarios por país para ver el partido entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid de semifinal de vuelta se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 en Londres (hora peninsular de España), 13:00 CDMX, 15:00 Perú/Colombia y 16:00 Argentina.

  • España (peninsular) – Madrid: Hora local 21:00
  • Reino Unido – Londres: Hora local 20:00
  • México (Centro: CDMX) – Ciudad de México: Hora local: 13:00
  • México (Pacífico: Tijuana) – Tijuana: Hora local: 11:00
  • México (Sureste: Cancún) – Cancún: Hora local: 14:00
  • Estados Unidos (ET) – Nueva York: Hora local: 15:00
  • Estados Unidos (CT) – Chicago: Hora local: 14:00
  • Estados Unidos (MT) – Denver: Hora local: 13:00
  • Estados Unidos (PT) – Los Ángeles: Hora local: 12:00
  • Canadá (ET) – Toronto: Hora local: 15:00
  • Perú – Lima: Hora local: 14:00
  • Colombia – Bogotá: Hora local: 14:00
  • Ecuador – Quito: Hora local: 14:00
  • Bolivia – La Paz: Hora local: 15:00
  • Venezuela – Caracas: Hora local: 15:00
  • Chile – Santiago: Hora local: 16:00
  • Argentina – Buenos Aires: Hora local 16:00
  • Uruguay – Montevideo: Hora local: 16:00
  • Paraguay – Asunción: Hora local: 16:00
  • Brasil (Brasilia) – São Paulo: Hora local 16:00
  • Brasil (Manaos) – Manaos: Hora local 15:00
  • Brasil (Acre) – Rio Branco: Hora local 14:00
  • República Dominicana – Santo Domingo: Hora local: 16:00
  • Puerto Rico – San Juan: Hora local 16:00
  • Emiratos Árabes Unidos – Dubái: Hora local 23:00
  • India – Nueva Delhi: Hora local 00:30 (madrugada 6/5)
  • China – Pekín: Hora local 03:00 (madrugada 6/5)
  • Japón – Tokio: Hora local 04:00 (madrugada 6/5)
  • Australia (Sydney) – Sídney: Hora local 05:00 (madrugada 6/5)
