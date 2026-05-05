La vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 se abre en el Emirates Stadium con un partido atractivo entre Arsenal-Atlético Madrid este martes 5 de mayo, a partir de las 21:00 horas de Europa Central (CEST), en un partido decisivo que definirá al primer finalista del torneo y promete máxima tensión en Londres. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital en Estados Unidos, España, México, países de Sudamérica y Centroamérica.
Dos estilos, dos ideas y dos aspiraciones distintas convergen en esta Champions League. Atlético de Madrid sigue como el último representante español en competencia, mientras que Arsenal se mantiene como el único club inglés con vida en la ruta hacia la final, programada en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
El partido de ida dejó señales claras de lo que puede esperarse en la vuelta: un cruce equilibrado, con dos equipos competitivos, ordenados en defensa y con margen para arriesgar en ataque sin perder el control táctico. Del otro lado, la afición ya imagina un desenlace histórico, con ambos clubes persiguiendo su primera “orejona”.
Dónde ver Arsenal-Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
El Arsenal–Atlético de Madrid de este martes 5 de mayo tendrá operadores distintos según región, pero con dos patrones claros: HBO Max/TNT en México y ESPN/Disney+ en casi toda Sudamérica.
|Región / País
|Canales de TV (cable/satélite)
|Streaming oficial principal
|España
|Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
|Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
|Reino Unido
|TNT Sports
|Max (HBO Max) según nuevo paquete UEFA, app TNT
|Estados Unidos
|TUDN, CBS/Paramount (según feed contratado)
|Paramount+, ViX (TUDN), DAZN en algunos paquetes
|Canadá
|TSN / RDS (derechos UEFA habituales)
|TSN Direct, RDS App
|México
|TNT Sports (TV de paga)
|HBO Max (Max)
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ (Disney+ Premium / Star dentro de Disney+)
|Guatemala
|ESPN
|Disney+
|El Salvador
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|ESPN
|Disney+
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+
|Panamá
|ESPN
|Disney+
|Caribe hispano
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN (DirecTV, Movistar TV, Claro TV)
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN / ESPN Premium (según operador)
|Disney+ Premium
|Argentina
|ESPN / FOX Sports (según paquete local de Champions)
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|TNT Sports Brasil / ESPN Brasil (dependiendo del contrato)
|Max (HBO Max), Star+ migrado a Disney+
|Marruecos / Magreb
|beIN Sports MENA
|beIN Connect
|África subsahariana
|SuperSport (DSTV)
|DSTV Stream / SuperSport app
|Medio Oriente
|beIN Sports
|beIN Connect
|Turquía
|Exxen / TV8,5 (según derechos UEFA vigentes)
|Exxen
|India
|Sony Sports Network
|SonyLIV
|Sudeste Asiático
|beIN Sports / SPOTV (según país)
|beIN Connect / apps locales
|China
|CCTV / plataformas locales autorizadas (Migu, Tencent, etc.)
|Migu / Tencent Video (dependiendo de contrato)
|Japón
|WOWOW
|WOWOW On Demand
|Australia / NZ
|Stan Sport (Australia), beIN Sports (NZ)
|Stan Sport, beIN Connect
¿A qué hora es el partido Arsenal - Atlético de Madrid EN VIVO HOY 5 de mayo?
Te comparto la lista de horarios por país para ver el partido entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid de semifinal de vuelta se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 en Londres (hora peninsular de España), 13:00 CDMX, 15:00 Perú/Colombia y 16:00 Argentina.
- España (peninsular) – Madrid: Hora local 21:00
- Reino Unido – Londres: Hora local 20:00
- México (Centro: CDMX) – Ciudad de México: Hora local: 13:00
- México (Pacífico: Tijuana) – Tijuana: Hora local: 11:00
- México (Sureste: Cancún) – Cancún: Hora local: 14:00
- Estados Unidos (ET) – Nueva York: Hora local: 15:00
- Estados Unidos (CT) – Chicago: Hora local: 14:00
- Estados Unidos (MT) – Denver: Hora local: 13:00
- Estados Unidos (PT) – Los Ángeles: Hora local: 12:00
- Canadá (ET) – Toronto: Hora local: 15:00
- Perú – Lima: Hora local: 14:00
- Colombia – Bogotá: Hora local: 14:00
- Ecuador – Quito: Hora local: 14:00
- Bolivia – La Paz: Hora local: 15:00
- Venezuela – Caracas: Hora local: 15:00
- Chile – Santiago: Hora local: 16:00
- Argentina – Buenos Aires: Hora local 16:00
- Uruguay – Montevideo: Hora local: 16:00
- Paraguay – Asunción: Hora local: 16:00
- Brasil (Brasilia) – São Paulo: Hora local 16:00
- Brasil (Manaos) – Manaos: Hora local 15:00
- Brasil (Acre) – Rio Branco: Hora local 14:00
- República Dominicana – Santo Domingo: Hora local: 16:00
- Puerto Rico – San Juan: Hora local 16:00
- Emiratos Árabes Unidos – Dubái: Hora local 23:00
- India – Nueva Delhi: Hora local 00:30 (madrugada 6/5)
- China – Pekín: Hora local 03:00 (madrugada 6/5)
- Japón – Tokio: Hora local 04:00 (madrugada 6/5)
- Australia (Sydney) – Sídney: Hora local 05:00 (madrugada 6/5)